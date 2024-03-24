فلوريان يسجل أسرع هدف دولي للمانشافت بمرمى فرنسا

تشرين:

سجل فلوريان فيرتز أسرع هدف دولي لألمانيا بعد سبع ثوانٍ فقط من البداية في الفوز 2-صفر على مضيفتها فرنسا ودياً، ليحقق مستضيف بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 أول انتصار في آخر أربع مباريات.

وكان يوليان ناغلزمان يسعى بشدة لبداية جيدة للعام قبل البطولة التي تستضيفها ألمانيا في أيار المقبل وكان له ما تمنى.

وباغت فيرتز منتخب الديوك بعد تسديدة من مسافة بعيدة بعد تحرك تدرب عليه الفريق وتمريرة من توني كروس العائد بعد اعتزال اللعب دولياً منذ ثلاث سنوات.

وكان هذا الهدف أسرع ببضعة أجزاء من الثانية من الهدف الذي سجله لوكاس بودولسكي أمام الإكوادور في2013 وكان الأسرع لألمانيا حتى هذه المباراة .

وهيمن صاحب الأرض على المباراة تدريجياً وتصدى مارك أندريه تير شتيغن حارس مرمى ألمانيا ببراعة لمحاولة مبابي في الدقيقة 26 ليحافظ على تقدم منتخب بلاده.

وقال ناغلزمان: “بدأنا المباراة بصورة جيدة جداً وكانت هذه الخطة لركلة البداية. كان من المهم أن نحافظ على تقدمنا وبعد الاستراحة ارتفع مستوانا أكثر وصنعنا مزيداً من الفرص. أنا سعيد جدا بقتالنا. هذا ما نأمله، أن نبذل قصارى جهدنا في كل مرة”.

وأضاف: “عززت هذه المباراة من ثقتنا. نحن على المسار الصحيح ولعبنا مباراة جيدة جداً اليوم”.

وسعت فرنسا لإدراك التعادل بمحاولات من عثمان ديمبلي وأدريان رابيو، لكن المنتخب الألماني، الذي يعاني من الضغط بعدما حقق فوزين فقط في آخر عشر مباريات، ضاعف تقدمه.

وأحرز كاي هافرتز الهدف الثاني عندما استغل تمريرة جمال موسيالا.

ونفدت أفكار منتخب فرنسا في الشوط الثاني وأهدر البديل جيرو فرصتين في الدقائق الأخيرة قبل أن يسدد مدافع ألمانيا أنطونيو روديغير الكرة في قائم مرمى فريقه في محاولة لإبعاد الكرة.

وتلعب ألمانيا أمام هولندا بعد ثلاثة أيام، فيما تواجه فرنسا منتخب تشيلي بعد غد الثلاثاء.