مصر تتجاوز نيوزيلندا في كأس عاصمة مصر الودية

تشرين:

فازت مصر على ضيفتها نيوزيلندا بهدف نظيف على استاد مصر بالعاصمة الإدارية، ضمن كأس عاصمة مصر الودية التي تشهد أيضاً مواجهة منتخبي كرواتيا وتونس اليوم السبت، وذلك في أول مباراة لـ”الفراعنة” بقيادة مدربهم الجديد حسام حسن، وسجّل مصطفى محمد هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 29.

وعُيّن حسام حسن (57 عاماً)، الهداف التاريخي لمنتخب مصر، بدلاً من البرتغالي روي فيتوريا ، عقب الإخفاق والخروج من ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا في ساحل العاج.

وغاب عن المنتخب نجمه الأول محمد صلاح الذي طلب البقاء مع فريقه ليفربول الإنكليزي بعد تعافيه أخيراً من إصابة تعرض لها مطلع النهائيات القارية. وأثار غياب صلاح جدلاً، خصوصاً أنه عاد للمشاركة مع فريقه وخاض أربع مباريات.

كما غاب أيضاً لاعب الوسط الدفاعي لأرسنال محمد النني لعدم مشاركته في مباريات فريقه بصفة مستمرة، وحسين الشحات ومصطفى شلبي للإصابة، إلى جانب الحارس الأساسي محمد الشناوي لإصابته في كأس إفريقيا.

ويستعد “الفراعنة” لمواصلة المشوار في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.