ضجة واسعة في إنكلترا بسبب تعديل قميص المنتخب…!

تشرين:

تسبّب التغيير الذي أُدخِلَ على العَلَم في القميص الجديد لمنتخب إنكلترا في كرة القدم ضجة كبيرة، وحتى إن رئيس الوزراء ريشي سوناك دخل على الخط للقول إنه “لا ينبغي أن نعبث” بالأعلام الوطنية.

وغيّرت شركة “نايكي” للمستلزمات الرياضية الراعية للمنتخب الإنكليزي مظهر صليب القديس جورج في العلم الإنكليزي، باستخدام خطين أفقيين أرجواني وأزرق، فيما سمّته “تحديثاً مرحاً” للقميص قبل نهائيات كأس أوروبا المقررة الصيف المقبل في ألمانيا.

وقالت الشركة والاتحاد الإنكليزي لكرة القدم إن الألوان (الأرجواني والأزرق والأحمر) على الجزء الخلفي من الياقة والتي تختلف عن الصليب الأحمر التقليدي على خلفية بيضاء، مستوحاة من ملابس التمارين التي ارتداها المنتخب الفائز بكأس العالم 1966.

وفي بيان قالت نايكي إن “نيتها لم تكن الإساءة على الإطلاق” لكنها لم تشر إلى أي نيّة لتغيير التصميم.

وأضافت: “نفخر بشراكتنا مع الاتحاد الإنكليزي منذ عام 2012 ونتفهم أهمية صليب سانت جورج ولم يكن في نيتنا الإساءة على الإطلاق، نظراً لما يعنيه لجماهير إنكلترا. جنباً إلى جنب مع الاتحاد الإنكليزي، كان الهدف (من التغيير) الاحتفال بأبطال 1966 وإنجازاتهم”.

وقال الاتحاد الإنكليزي في بيان منفصل إنه فخور بالتصميم الجديد، مشيراً أيضاً إلى ارتباطه بمنتخب مونديال 1966

لكن القرار أدى إلى ردّ فعل غاضب من بعض المشجعين واللاعبين السابقين، مع دخول بعض كبار السياسيين على الخط أيضاً.