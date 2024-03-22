سرقة الكابلات الهوائية الهاتفية المتكررة تؤرّق أهالي قرى بلدية تلا في ريف اللاذقية

اللاذقية- سراب علي:

يشتكي أهالي بلدية تلا والقرى التابعة لها (بيت الذكرى الشكوحي حكرو) من تكرار حالات السرقة للكابلات الهاتفية والتي كان آخرها منذ أيام، مشيرين إلى أن الوضع لم يعد يحتمل، وبات وجود الكابلات الهوائية يشكل قلقاً لديهم، حيث إن السرقات لا تتوقف من قبل ضعاف النفوس الذين لم تتم معرفتهم حتى الآن، مشيرين إلى ضرورة وجود حل جذري لهذه المشكلة من قبل المعنيين.

كما أكد رئيس بلدية تلا فؤاد عميري أن الموضوع قديم جديد، فمنذ بداية الأزمة حتى الآن تتكرر السرقة ويتم استبدال الكابلات، وتكررت وزادت عمليات السرقة بشكل كبير على محور (تلا، بيت الذكرى، حكرو)، وليس هناك تعاون من قبل الأهالي أو معلومة حول السرقات، ولم يُعرف الفاعلون من أي قرية.

مشيراً إلى أن الكابلات الهاتفية منذ وجودها في مقسم تلا كانت هوائية، فتم تنفيذ وطمر جزء منها والجزء المتبقي من بيت الذكرى إلى حكرو بقي هوائياً، وبعد تكرار السرقات على هذا المحور كان آخر قرار اتخذ هو فصل الهاتف عن قرية حكرو منذ فترة لتبيان الوضع.

ولفت عميري إلى أنه يتم إعلام مقسم هاتف تلا بالوضع وعليه يتم تنظيم ضبوط عن طريق مدير الناحية.

مشيراً إلى أن الحل لإيقاف السرقات هو التوجيه بالعمل وتحويل الشبكة إلى أرضية مطمورة، حيث إن تكلفة الحفر لا تعادل شيئاً أمام تكلفة تأمين كابلات بديلة عن المسروقة.

ورداً على الشكوى بيّن مدير الاتصالات في اللاذقية المهندس أحمد الحايك أنه وفق الضوابط الفنية للشركة السورية للاتصالات فإن محاور الشبكات الهوائية الهاتفية التي تتعرض لسرقات متكررة تتم دراستها لاستبدالها إلى شبكات أرضية وتنفيذها عند توفر الاعتمادات اللازمة، وذلك لحمايتها من السرقات التي تسبب خسائر للشركة السورية للاتصالات وللمال العام، و(محاور تلا) التي تعرضت لسرقات متكررة منها.