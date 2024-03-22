بايرن ميونيخ يقدّم عرضه الأخير للكندي ألفونسو

تشرين:

قال المدير الرياضي لفريق بايرن ميونخ ماكس إيبرل، إن النادي قدّم عرضه الأخير للظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز لتمديد عقده، وسط اهتمام من ريال مدريد.

إيبرل قال “أستطيع القول إننا قدمنا لديفيز عرضاً ملموساً وقيماً، في مرحلة ما من الحياة عليك أن تقول: نعم أو لا”.

وينتهي عقد الظهير الكندي مع بايرن ميونخ نهاية الموسم المقبل، ما يعني أن الفريق البافاري قد يخسر اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً في 2025 من دون أي مقابل إذا قرر عدم التمديد.

وتشير تقارير إعلامية إسبانية إلى أن ديفيز توصل بالفعل إلى اتفاق مع ريال مدريد بشأن الانتقال للنادي “الملكي”، لكن المدير الرياضي للبايرن قال إن متصدر الدوري الإسباني لم يتواصل معه، ومن الممكن أن يطلب النادي “البافاري” رسوماً إذا رحل ديفيز عن النادي في نهاية الموسم الجاري.

وختم إيبرل بأنه “لا يوجد نادٍ يريد أن يخسر لاعبين مجانًا”.

ومنذ سنوات، أصبح الدولي الكندي -الذي تبلغ قيمته السوقية 70 مليون يورو- محط إعجاب إدارة النادي الملكي، قبل أن يتجدد الاهتمام به بشكل جدي هذا الموسم، وهذا الاهتمام دفع باللاعب إلى رفض تجديد عقده مع البافاري، وعبر عن رغبته بالانتقال إلى الفريق الإسباني.

وانضم ديفيز للبايرن في 2019 قادماً من فانكوفر الكندي مقابل 14 مليون يورو، ومنذ ذلك الوقت لعب 184 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف وقدم 28 تمريرة حاسمة.