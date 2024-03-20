وزير الصناعة يبحث مع ممثلي اتحاد غرف التجارة إقامة دورات تعليمية لمهنة دباغة وصناعة الجلود

تشرين– ماجد مخيبر:

أوضح وزير الصناعة عبد القادر جوخدار خلال لقائه ممثلي اتحاد غرف التجارة السورية، أنه من أولويات عمل الوزارة توحيد الجهود بين جميع القطاعات الاقتصادية للوصول لنقاط مشتركة، تعزز الفائدة والقيم المضافة للاقتصاد الوطني، والذي تعمل عليه الحكومة من خلال اتخاذ قرارات تصب في مصلحة الجميع.

وتم خلال اللقاء بحث موضوع المواد المسموح والممنوع استيرادها، والتعاون من خلال مديريات الصناعة في المحافظات لبيان وتحديد حاجات السوق المحلية ونسبة تغطية الإنتاج المحلي لهذه الحاجات، والعمل على ترميم الفجوة السوقية بين الطاقة الإنتاجية الفعلية للمنشآت الصناعية وحاجة السوق المحلية.

ممثلو اتحاد غرف التجارة السورية طالبوا بإعادة النظر بسياسة ترشيد الاستيراد وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني، ومضمون القرار الخاص بمنح التراخيص خارج المدن والمناطق الصناعية واستثناء بعض المناطق من القرار وفق ضوابط معينة.

كما تم خلال اللقاء بحث التعاون المشترك في إقامة دورات تعليمية لمهنة دباغة وصناعة الجلود في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة وفق أسس علمية ومنهجية صحيحة.

يأتي اللقاء في إطار التوجه الحكومي لتوحيد الجهود والنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز العمل المشترك والمتكامل.