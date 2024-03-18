من اعلام العدو.. جنرال احتياط اسرائيلي: خسرنا الحرب في غزة وجبهتنا الداخلية ليست مستعدة لحرب شاملة

ترجمة وتحرير ـ غسان محمد:

في اعتراف جديد بهزيمة جيش الاحتلال الاسرائيلي في حربه على غزة، قال اللواء احتياط يتسحاك بريك، إن “إسرائيل” خسرت الحرب مع المقاومة الفلسطينية حماس في قطاع غزة، محذّرا من أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية غير مستعدة لحرب إقليمية واسعة، ستكون أصعب وأخطر بآلاف المرات من الحرب في قطاع غزة.

وأضاف بريك عبر صحيفة “معاريف” إنه لم يعد بالإمكان الكذب على الناس لفترة طويلة، مشيرا إلى ان ما يجري في قطاع غزة وضد حزب الله في لبنان، سينفجر في وجوهنا عاجلا أم آجلا، وحينها سنكتشف الحقيقة بكل خفاياها.

وحول ما يواجهه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة قال بريك: كل يوم يُقتل جنودنا ويصابون بجروح خطيرة بسبب الكمائن والأفخاخ والمتفجرات التي أعدتها المقاومة، وخاصة عندما يدخلون المنازل المفخخة.

وشدد بريك على أن رئيس أركان الجيش الاسرائيلي، هرتسي هاليفي، منفصل عن الواقع، وفقد السيطرة على الأرض منذ وقت طويل، وقد بدأ بتعيين ضباط في الجيش على شاكلته وصورته، وهذه أخطر فضيحة منذ تأسيس الجيش الإسرائيلي، كما ارتكب هليفي أخطر فشل منذ عام 1948، وبدلا من أن يتحمل المسؤولية عنه ويستقيل، قرر تعزيز جيل الفوضى والفشل الذي يرأسه مع جنرالاته الذين هم شركاء في الفشل، وبعضهم يتحمل مسؤولية مباشرة عمّا حدث في السابع من تشرين الأول الماضي، ووكل ذلك من أجل الحفاظ على مصالحهم وإرثهم، الذي تسبب في أكبر كارثة خلال 75 عاما على إقامة “إسرائيل”.

وحذّر ريك من أن استمرار المستويين السياسي والعسكري على هذا النحو، فستكون “اسرائيل” في وضع أسوأ بكثير مما كان عليه الوضع قبل الهجوم على قطاع غزة، وسنخسر الكثير ولن نحقق أهداف الحرب، خصوصاً القضاء على المقاومة وإعادة الأسرى أحياء، وسنواصل دفع ثمن باهظ للغاية إثر خسارة جنودنا حتى في المناطق التي أعلنا أنها باتت تحت سيطرتنا.

وختم بريك قائلا: لقد خسرنا الحرب في غزة، كما نخسر حلفاءنا في العالم بطريقة مذهلة، كما أن الهجوم البري على قطاع غزة، الذي هلل لها الإسرائيليون، لم يصمد أمام الاختبار ولم يحقق النتيجة التي كان الجميع يأمل تحقيقها، بالتالي، إذا لم نتمكن من إعادة بعض الأسرى أحياء، فإن هذه الحرب ستدخل إلى الوعي العام باعتبارها أسوأ فشل في حروب “إسرائيل” منذ عام 1948.