المقداد يبحث مع بيدرسون التعاون القائم مع الأمم المتحدة وتحسين الوضع الإنساني في سورية

تشرين:

بحث الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين مع غير بيدرسون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية التعاون القائم بين سورية والأمم المتحدة والتسهيلات التي تقدمها الحكومة السورية للأمم المتحدة ومكاتبها في سورية، بما في ذلك مكتب المبعوث الخاص.

وأشار الوزير المقداد إلى جهود الحكومة السورية في تحسين الوضع الإنساني في سورية، وتحقيق التعافي، لافتاً إلى الآثار الكارثية اللاإنسانية على الشعب السوري الناجمة عن التدابير القسرية أحادية الجانب اللاشرعية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الغربيون.

كما شدد الوزير المقداد على ضرورة قيام الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها إزاء وقف انتهاكات السيادة السورية الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، والتواجد غير المشروع للقوات الأمريكية والتركية في سورية.

من جانبه استعرض بيدرسون الاتصالات التي قام بها مؤخراً من أجل تنفيذ المهمة التي يقوم بها، وأكد ضرورة احترام كل الأطراف ذات الصلة لسيادة ووحدة أرض وشعب سورية، وشدد على أهمية أن تنفذ جميع الدول التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الجمهورية العربية السورية.

حضر اللقاء نائب وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ، ومعاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن رعد، والوزير المستشار صفوان بركات مدير إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات بالإنابة، والوزير المستشار وسام عجيب مدير إدارة الدعم التنفيذي بالإنابة، ومن جانب الضيف طارق تلاحمة مدير مكتب المبعوث الخاص في دمشق، وروبرت دان مسؤول الشؤون السياسية في المكتب، وعدد من موظفي المكتب.