تحية لأصحاب الرسالة المقدسة في عيدهم.. مديرو تربية: عيد المعلم وقفة تكريم لمن كان حامل الرسالة وشعلة مضيئة للمستقبل

دمشق – دينا عبد:

المعلمون هم أصحاب الرسالة المقدسة وبناة الأجيال الحقيقيون، لأنهم يبنون الإنسان الذي هو ركيزة المجتمعات وأساس تقدمها، وهذا ما يذكرنا بقول الشاعر:

قم للمعلم وفّه التبجيلا

كاد المعلم أن يكون رسولا

أعلمت أشرف أو أجل من الذي

يبني وينشىء أنفساً وعقولا

وبهذه المناسبة وجه مديرو التربية في محافظات دمشق وريفها والقنيطرة معايدة للمعلمين في عيدهم عبر (تشرين).. حيث عايد مدير تربية ريف دمشق ماهر فرج المعلمين في عيدهم، وقال لهم: ترتقي الأمم و الحضارات بالعلم و المعرفة و بتقدير حملة لواء العلم من معلمين و مربين .

وأشار إلى إن أهمية الاحتفال بعيد المعلم تنبع من رسالته التربوية النبيلة التي تهدف إلى بناء جيل واع و منتم، و تولي الحكومة و المجتمع في سورية اهتماماً كبيراً في تقدير المعلمين من خلال مختلف أشكال الدعم المادي و المعنوي و تعزيز التعاون بين وزارة التربية و نقابة المعلمين .

و نوه فرج بأن من أبرز العطاءات للمعلمين منح تعويض طبيعة العمل ٤٠ % للعاملين في القاعة الصفية، و ١٠ % للمكلفين بالأعمال الإدارية، إضافة إلى العمل على رفع تعويضات الأعمال الامتحانية بشكل مستمر، و يبقى المعلم بحاجة مستمرة إلى المساندة من خلال تفعيل صناديق التكافل الاجتماعي، و تعزيز مشاريع سكن المعلمين بما يحقق توطين التعليم، و إقامة المنتجعات الترفيهية و بأسعار رمزية.

و يبقى استقبال قائد الوطن لكوكبة من معلمي سورية في السابع عشر من آذار عام ٢٠٢٢ من المحطات المشرقة في تاريخ جماهير المعلمين و تتويجاً لعطاءاتهم .

بدوره مدير تربية دمشق سليمان اليونس بين أن عيد المعلم هو وقفة تكريم لمن كان حامل الرسالة و شعلة مضيئة للمستقبل، لكل معلمة ومعلم في عيدهم، وأضاف: كنتم على قدر المسؤولية و الأمانة والتحدي في أن تبقى مدارسنا منبعاً للمعرفة و التفوق و الإبداع، لكم كل الإجلال و التقدير و الاحترام.

مدير تربية القنيطرة عبده زيتون وجه معايدة للمعلمين والمعلمات في عيدهم، حيث أكد أنه ليس من الممكن أن يكون هناك تعليم عالي الكفاءة من دون معلمين ومؤهلين، ومن هنا تنبع أهمية عيد المعلم ليس لأجل المعلمين والتلاميذ وحسب، بل لأجل المجتمع ككل، بما يمثل إقراراً بالدور الذي يضطلع به المعلمون في بناء المستقبل .

وختم مدير تربية القنيطرة بتحية حب وتقدير إلى جماهير المعلمين بيارق الحق والعلم.. بوركت جهودكم وبورك عطاؤكم المثمر.