هيكتور كوبر يعلن قائمة النسور للقاء ميانمار

تشرين- سامر اللمع:

أعلن المدير الفني لمنتخبنا الوطني للرجال بكرة القدم القائمة التي سيخوض بها لقاءي ميانمار في 21 آذار الجاري في ميانمار وفي 26 منه، حيث لقاء العودة في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، حيث من المنتظر أن يتواجد اللاعب محمود داهود في مباراة الإياب أمام ميانمار (في الدمام) بسبب ظرف عائلي خاص سيجبره على الغياب عن المباراة الأولى، بينما يغيب اللاعب عمر خريبين بداعي الإصابة، حيث أرسل ناديه كتاباً يتضمن تقريراً طبياً حول إصابة تعرض لها في مباراة فريقه الأخيرة، يحتاج بسببها إلى الراحة من أسبوع إلى عشرة أيام قبل معاودة التدريبات.

كما يغيب اللاعب محمد عثمان الذي يعاني من التواء في الكاحل الأيمن وخضع للعلاج في ناديه ويحتاج لفترة أسبوع آخر لاستكمال العلاج والتأهيل.

من جديد أيضاً مهاجم العربي القطري عمر السوما خارج حسابات كوبر للمرة الثانية توالياً، ما يعني أننا ربما نشاهد السوما يقر باعتزاله الدولي، جديد كوبر هو الحارس الياس هدايا وداليهو ايراندست ونوح شمعون إضافة للداهود، مع الاستغناء عن كامل حميشة ومحمد عنز ومحمد مرمور ومحمد حلاق.