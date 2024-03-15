كوني بطلة حياتك لا الضحية…جلسة توعية بحقوق المرأة في الحسكة 

الحسكة – خليل اقطيني:

نفذ فرع المؤسسة السورية لعلاج سرطان الأطفال ورعايتهم في الحسكة جلسة توعية قانونية لمجموعة من ذوي الأطفال المرضى المسجلين في قيود المؤسسة.

وذكر مدير فرع المؤسسة في محافظة الحسكة سائد الخالد أن الجلسة نُفِّذَت بالتعاون مع القسم القانوني في فرع الهلال الاحمر العربي السوري في الحسكة ضمن إطار الجهود التي تبذلها المنظمتان في مقاومة التراجع بحقوق المرأة، عن طريق إظهار أنّ الأسر بكل تنوعها، يمكن أن تكون محركاً حاسماً للمساواة بين الجنسين، شريطة أن يُقَدّم صُناع القرار سياسات متجذرة في واقع حياة الناس اليوم، تكون حقوق المرأة في صميمها.

وذلك إدراكاً من المنظمتين لخطورة ما يجري لحرمان النساء من حقهن في اتخاذ القرارات الخاصة بهن باسم حماية ‘القيم العائلية’.

مبيناً أن الجلسة أظهرت أن حقوق المرأة هي الحقوق التي تطالب بها النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، وتتضمن غالباً القضايا المرتبطة بمفاهيم حقوق المرأة: الحق في السلامة الجسمانية، والاستقلال، وعدم التعرض للعنف الجنسي، والتصويت، وشغل المناصب العامة، وإبرام العقود القانونية، والحصول على حقوق متساوية في قانون الأسرة، والأجور العادلة أو المساواة في الأجور، والحقوق الإنجابية، والحق في الملكية، والتعليم.

وأوضح الخالد أن الجلسة من خلال ذلك عملت على إيصال رسائل مهمة للمرأة من جهة وللرجل من جهة ثانية، فللمرأة أكدت الجلسة على ضرورة بقائها قوية صعبة الكسر، وقالت لها انهضي، وليكن لكِ صوت وقبل كل شيء، كوني بطلة حياتك، لا الضحية، وحددي النجاح بشروطك الخاصة، وحققيه وفقاً لقواعِدِك، و حققي حياةً تفخرين بالعيش فيها.

فالمرأة القوية تبني عالمها الخاص، وأفضل حماية يمكن أن تحصل عليها أي امرأة، هي الشجاعة، وأن تندمي على المخاطر التي لم تنجح، أفضل من أن تندمي على ضياع الفرص التي لم تخاطري بها.

وتوجهت الجلسة للرجل أن احذر المرأة بعد البكاء، فإنها تكون أكثر قوة، وعادة مايكون لصمتها زئير يُسمع، وليس هناك حد لما يمكن أن تنجزه، ولتعلم أيها الرجل أن المرأة الصالحة أمنع الحصون. وهي بعاطفتها، إنسان يفوق الإنسان، وهي المهندسة الحقيقية للمجتمع، وكل امرأة لديها القدرة على جعل هذا العالم أفضل.

ولذلك أن تعلّم رجلاً، فأنت تعلم إنساناً واحداً، لكن أن تُعلم امرأة، فأنت تعلم أمة. لأنه إذا ذبل عقل المرأة ومات، فقد ذبل عقل الأمة.

يُشار إلى أن فرع المؤسسة السورية لعلاج سرطان الأطفال ورعايتهم في محافظة الحسكة، مستمر بتقديم جرعات السرطان المجانية بالكامل للأطفال والبالغين.