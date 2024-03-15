مارسيليا والإنتر وبنفيكا ووست هام إلى دور الثمانية من الدوري الأوروبي

تشرين:

بلغ ميلان الإيطالي دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك عُقب تغلبه على مضيفه سلافيا براغ التشيكي 3-1 ، في إياب دور الـ16 من المسابقة.

وكان ميلان قد فاز ذهاباً 4-2، ليتأهل إلى الدور المقبل متفوقاً بنتيجة 7-3 في مجموع المباراتين.

وتقدم ميلان في الدقيقة الـ33 عن طريق كريستيان بولسيتش، وأضاف روبن لوفتس تشيك الهدف الثاني بعد ذلك بـ3 دقائق، وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، سجّل رافائيل لياو الهدف الثالث لميلان، في حين سجّل ماتي يوراسيك هدف الفريق التشيكي الوحيد في الدقيقة الـ84.

وبدوره تأهل وست هام الإنكليزي إلى الدور ذاته، بعد فوزه الكبير على ضيفه فرايبورغ الألماني 5-0.

حيث كان فرايبورغ فاز ذهاباً 1-0، لكن الفريق الإنكليزي نجح في التأهل بفوزه 5-1 في مجموع المباراتين.

وتقدم وست هام عن طريق لوكاس باكيتا في الدقيقة التاسعة، وأضاف جاريد بوين الهدف الثاني في الدقيقة الـ32.

وفي الدقيقة الـ52 سجّل آرون كريسويل الهدف الثالث لوست هام، في حين سجّل محمد قدوس الهدف الرابع في الدقيقة 77، قبل أن يختتم اللاعب نفسه خماسية فريقه في الدقيقة الـ85.

ومن جانبه تأهل مارسيليا الفرنسي إلى دور الثمانية، رغم خسارته أمام مضيفه فياريال الإسباني 1-3، وكان مارسيليا فاز ذهاباً برباعية نظيفة، ليتأهل إلى دور الثمانية بفوزه 5-3 بمجموع المباراتين.

وتقدم فياريال في الدقيقة الـ32 عن طريق إتيان كابوي، وأضاف ألكسندر سورلوث الهدف الثاني في الدقيقة الـ54.

وفي الدقيقة الـ85 سجّل بيرسون موسكيرا الهدف الثالث لفياريال، في حين سجّل جوناثان كلاوس هدف مارسيليا الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

كما اقتنص بنفيكا البرتغالي بطاقة العبور للدور المقبل، بعد فوزه على مضيفه رينجرز الأسكتلندي 1-0.

وسجل رافا سيلفا الهدف الوحيد لبنفيكا في الدقيقة الـ66، ليتأهل فريقه فائزاً 3-2 بمجموع المباراتين، بعد التعادل في البرتغال 2-2.