«العقاري» ينجز 70% من البنية التقنية.. حمود لـ«تشرين»: نظامنا المصرفي الجديد ليس بطيئاً وأضفنا ميزات أمنية تضمن حقوق المصرف والعملاء

دمشق – إبراهيم غيبور:

أوضح مدير التقنية في المصرف العقاري المهندس سميع حمود أن أداء النظام المصرفي الجديد الذي تم توطينه مؤخراً، يتميز بكفاءة ومستوى أداء عالٍ.

وأضاف حمود في تصريح خاص لـ«تشرين»، أن النظام المصرفي الجديد ليس بطيئاً كما يُقال، لكن المصرف اعتمد العديد من الميزات الأمنية التي تضمن حقوق كل من المصرف والعملاء، وذلك تلافياً لأي خطأ قد يؤثر في حقوق الطرفين أثناء تنفيذ أي عملية مصرفية، ووفق مدير التقنية فإنه لابد من مساحة زمنية كافية حتى يتكيف موظفو المصرف مع النظام الجديد، وبعد ذلك لن يكون هناك أي بطء في تقديم الخدمات لعملاء المصرف.. فالأمور تسير على ما يرام حسب ما هو مخطط له من إدارة المصرف، وكل ما يتعلق بالبنية التحتية والتقنية للمصرف ستكون جاهزة خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أنه تم إنجاز 70% منها، مع التأكيد على أن الفريق المكلف بمتابعة استكمال تلك البنية يخطو باتجاه إنجاز مراحل مهمة ستحقق نقلة نوعية في أداء المصرف من الناحية التقنية ومنها متابعة مناقصة لاستجرار حوالي 200 حاسب بمواصفات تتناسب مع ميزات النظام المصرفي الجديد، إلى جانب عمليات التدريب المستمر للموظفين على استخدام النظام.

وختم مدير التقنية في المصرف العقاري القول إن المصرف يمر بمرحلة مهمة وعليه إنجاز العديد من الأعمال التي ستضمن تقديم خدماته لعملائه بالسرعة والجودة في آن معاً، مع الاستمرار بأعماله المعتادة اليوم، لكن المرحلة المقبلة ستشهد تميزاً ملحوظاً.