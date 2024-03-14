الفعاليات الاقتصادية في الحسكة تطالب أن يكون عمل الخير مستداماً في المحافظة

الحسكة – خليل اقطيني:

أبدت الفعاليات الاقتصادية في الحسكة استعدادها لدعم ومساعدة الأسر الفقيرة في المحافظة ليس خلال شهر رمضان المبارك فقط، وإنما طوال أيام السنة.

وأكدت هذه الفعاليات خلال اللقاء مع محافظ الحسكة الدكتور لؤي محمد صيّوح، وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي المهندس تركي عزيز حسن اليوم في مبنى المحافظة، أنّ عمل الخير ومساعدة الأسر الفقيرة على مواجهة أعباء الحياة ومتطلباتها يجب ألّا ينحصر في الشهر الفضيل فقط، وإنما يجب أن يكون حالة مستدامة.

وتحدث صيّوح في اللقاء مؤكداً أنّ أبناء محافظة الحسكة سباقون لعمل الخير، ولا يحتاجون لمن يحثهم على ذلك، وقد أثبتوا أنهم أبناء محافظة الخير والعطاء عن جدارة واستحقاق. مشيراً إلى أنّ الهدف من هذا اللقاء، هو سماع وجهات النظر للوصول إلى أفضل السبل وأنجعها لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً خلال شهر رمضان المبارك.

وتحدث الحضور عن الدور الذي يجب أن تضطلع به المنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي في المحافظة والجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة للسكان في مختلف المجالات من جهة، وتحسين الوضع المعيشي لأبناء المحافظة من جهة ثانية.

فطالبت ابتسام سعيد محمد أن يتسم عمل المنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي في المحافظة والجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني بالوضوح والشفافية، كما طالبت بدعم ومساعدة جرحى الجيش العربي السوري والعمليات الحربية في المحافظة.

وأوضح رجل الأعمال حيدر الدرب أنّ عمل الخير هو كل فعل يصدر من الفرد بهدف إسعاد الآخرين ومساعدتهم من دون انتظار أي رد أو مكسب مادي أو كلمات شكر عما فعله من أعمال خير.

وشدد رجل الأعمال جوني قوج على أن عمل الخير من أحب الأعمال التي تقرّبنا إلى الله سبحانه وتعالى الذي وعد فاعل الخير بثواب عظيم ومنزلة عظيمه في جنانه.

وذكر رجل الأعمال جورج باقستاني أنّ الجميع يسعى في شهر رمضان المبارك والمناسبات الدينية والروحية للإكثار من عمل الخير، ولكنه ليس الوقت الوحيد في العام الذي يجب أن يلتزم فيه الإنسان الصالح بعمل الخير، وإنما لابدّ يكون هذا العمل مستداماً.

أما رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد خير شيخموس، فأشار إلى الأهمية الكبيرة لعمل الخير والفوائد التي تعود من خلاله على الفرد والمجتمع. مبيناً أن جميع أبناء محافظة الحسكة يتسابقون في عمل الخير، لما له من أجر كبير عند رب العالمين، وحرص أبناء هذه المحافظة على عمل الخير دليل واضح على عظم عطائهم وأخلاقهم الكريمة وقدرتهم على الشعور بغيرهم من المحيطين بهم ممن يعانون صعوبات ومشكلات قد أعطاهم الله تعالى القدرة على مساعدتهم فيها.

وقدّم الحضور من الفعاليات الاقتصادية المشاركة في هذا اللقاء تبرعات مالية سخيّة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً بإشراف محافظة الحسكة.