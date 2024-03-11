الإدارة الضريبية تمنح مكلفي الضريبة على الدخل شهراً إضافياً لتقديم بياناتهم

دمشق- تشرين:

منحت الإدارة الضريبية مهلة إضافية لمدة 30 يوماً تنتهي نهاية شهر نيسان القادم لتقديم البيان الضريبي عن تكاليف عام 2023 للمكلفين المشمولين بأحكام البند /1/ من الفقرة /أ/ من المادة / 13/ من قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003، والتي تنتهي مهلة تقديم بيناتهم الضريبية في 31/3/2024.

وأملت الإدارة الضريبية في بيان على صفحتها على فيس بوك اليوم، الالتزام التام بتقديم البيانات الضريبية ضمن هذه المهلة المحددة، وأن تكون هذه البيانات تعكس نتائج واقع نشاطهم الفعلي وأرباحهم الصافية الخاضعة للضريبة على الدخل بما يحقق العدالة والدقة بالتكليف الضريبي.

حيث أن عملية التكليف بالضريبة على الدخل لفئة الأرباح الحقيقية تتم استناداً لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لاسيما أحكام الفقرة /أ /من المادة /٧ / منه: “يتألف الربح الصافي من مجموع الإيرادات الإجمالية لأعمال المكلف الخاضعة لهذه الضريبة على اختلاف أنواعها بعد أن تحسم منها الأعباء والنفقات التي تقتضيها ممارسة هذه الأعمال أو التي تلازم نوع العمل”.

وبينت الإدارة الضريبية أن التزام المكلفين بواجباتهم الضريبية المنصوص عليها بالتشريعات النافذة، يعزز عمل الإدارة الضريبية، بالانطلاق في تدقيق التكليف الضريبي من البيان الضريبي للمكلف والدفاتر والقيود والوثائق والمستندات المبرزة، في ضوء أحكام القانون /24/ لعام 2003 وتعديلاته.