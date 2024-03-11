19 شهيداً بعدوان الاحتلال المتواصل على غزة.. والحصيلة ترتفع إلى 31112 شهيداً منذ بدء العدوان

تشرين:

استشهد 19 فلسطينياً، وأصيب العشرات اليوم من جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ157 على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة «وفا» أن طيران الاحتلال قصف خلال الساعات الماضية منازل في حي الزيتون بمدينة غزة وشرق رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى استشهاد 19 فلسطينياً وإصابة العشرات.

وقصفت مدفعية الاحتلال حي الصبرة في غزة ومناطق شرق خان يونس جنوب القطاع ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين، كما قصف طيران الاحتلال مخيم الشاطىء غرب مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت أمس ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 31045 شهيداً و72654 جريحاً، إضافة إلى 25 شهيداً بسبب سوء التغذية والجفاف من جراء الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال على القطاع ومنعه إدخال المساعدات.

في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية 7 مجازر في قطاع غزة، راح ضحيتها 67 شهيداً و106 جرحى.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ157 على القطاع وصل إلى 31112 شهيداً و72760 جريحاً، 72 بالمئة منهم أطفال ونساء، بينما وصل عدد الشهداء من جراء سوء التغذية والجفاف إلى 25 شهيداً.

ولفتت الوزارة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات بسبب منع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.