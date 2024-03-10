ضرورة لتحقيق العدالة الضريبية.. «الضرائب والرسوم» تشرح مزايا استخدام الربط الإلكتروني لدى الصيادلة

دمشق- تشرين:

أكد مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس على ضرورة الالتزام بالقرار رقم /282/ق.م بتاريخ 2024/2/29 والذي ألزم بموجبه مكلفي مهنة الصيدلة لدى مديرية مالية محافظة دمشق باستخدام آلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة لتحديد رقم عملهم بحيث يتم اعتماد رمز الاستجابة السريع QR على كل فاتورة صادرة والربط مع قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية، وتطبيق منظومة الربط الإلكتروني.

ونوه ونوس خلال اجتماع مع نقابة الصيادلة إلى أن الإدارة الضريبية تعمل لتقديم كل التسهيلات والإيضاحات للصيادلة، وكل الدعم في مجال عملية الربط والإجابة عن كل الاستفسارات والتساؤلات.

كما أوضح ان الربط خطوة مهمة لتعزيز العدالة الضريبية بحيث تتيح المنظومة إمكانية تحديد رقم العمل بعيداً عن تدخل العامل البشري استناداً لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته لاسيما بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2023.

وتمت الإشارة إلى وجود طريقتين لتصدير الفواتير يمكن اعتمادها من قبل الصيادلة وفق منظومة الربط الالكتروني الأولى من خلال البرامج المحاسبية المعتمدة من قبل الإدارة الضريبية حيث بإمكانهم اختيار البرنامج المناسب لهم من بين /62/ برنامج محاسبي معتمد أو تطبيقات تلك البرامج على الموبايل، والثانية من خلال تطبيق الربط الإلكتروني المجاني لإصدار الفواتير، المتوفر على موقع الهيئة العامة للضرائب والرسوم والذي يعمل بنظام أندرويد ويتيح إصدار الفواتير من خلال لصاقات مسبقة الطباعة مسلمة للمكلف من قبل الإدارة الضريبية بحيث تتم عملية الترحيل عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع QR وإدخال قيمة الفاتورة ورقمها وتاريخها.

وأبدى الحضور من جانبهم استعدادهم للالتزام بتطبيق منظومة الربط الإلكتروني وتم التأكيد على أهمية تقسيم المبيعات إلى زمر حسب نسب الربح لكل منها وبما يتلاءم مع طبيعة العمل في كل منها (أدوية محلية، أدوية مستوردة، حليب أطفال ، فعالات أخرى، …).

وطرحوا عدد من الاستفسارات المتعلقة بتفاصيل العمل الفنية لمهنة الصيدلة حيث تمت الإجابة عليها، وتم الاتفاق على الاستمرار بالمناقشات لمعالجة بعض القضايا لا سيما المتعلقة بزيادة عدد تطبيقات البرامج المحاسبية التي تعمل على الموبايل بهدف تخفيض تكلفة البنية التحتية بالنسبة لشريحة من الصيادلة التي لا تتوفر لديها تجهيزات حاسوبية حالياً ولا تتوفر لديها الامكانية لتأمين التجهيزات بالوقت الحالي والتأكيد على إمكانية توفيرها للصيادلة دون الحاجة لنسخة برنامج على الحاسب الشخصي، وإتاحة مدة أطول لعملية ترحيل الفواتير المصدرة من قبل البرامج إلى قاعدة بيانات الإدارة الضريبية (على أن تكون عملية تصدير الفاتورة مع عملية البيع بذات الوقت)، بالإضافة الى التنسيق مع هيئة الاشراف على التأمين بالنسبة لفواتير التأمين وفواتير النقابات بما يحقق العدالة بالتكليف لهذه الفئة من المبيعات.

وتم الاتفاق على ان تكون نتائج الربط الإلكتروني تجريبية غير معتمدة بالنسبة للصيدليات التي ستقوم بالربط خلال المهلة المحددة لغاية 2024/3/31 حيث من المتفق عليه أن تبدأ بعض الصيدليات بالربط خلال العشرة أيام القادمة.

وبنهاية الاجتماع أبدت الإدارة الضريبية حرصها على دراسة كل الحيثيات المتعلقة بطبيعة عمل مهنة الصيدلة واستعدادها للتعاون الكامل لمعالجة الصعوبات التي تعترض السادة الصيادلة في هذا المجال بكل مرونة وشفافية.

وتأتي مثل هذه الاجتماعات في إطار بيان أهمية الربط الإلكتروني والإجابة عن الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بتطبيقه.

ضم الاجتماع عضو مجلس الشعب د.ربا ميرزا، ورئيس فرع دمشق لنقابة الصيادلة د.حسن ديروان، وأمين سر النقابة المركزية وممثلين عن مختلف الوحدات في فرع دمشق لنقابة الصيادلة.