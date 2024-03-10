افتتاح سوق الخير  في الحسكة

الحسكة – خليل اقطيني:

بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، افتتح اليوم في مدينة الحسكة سوق الخير بمشاركة العديد من الفعاليات التجارية والاقتصادية والمجتمع المدني والجمعيات الخيرية، وسط إقبال كبير من المواطنين.

وعلى هامش الافتتاح، ذكر محافظ الحسكة الدكتور لؤي محمد صيّوح أنّ افتتاح السوق هو مبادرة تهدف إلى المساهمة في تخفيف الأعباء المادية عن المواطنين، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

مبيناً أن السوق يضم مشاركة واسعة من الفعاليات الاقتصادية والتجارية، وتتكون المواد المعروضة فيه بشكل أساس من المواد الغذائية الضرورية للسكان، والتي تعدّ التشكيلة الأساسية للسلة الرمضانية والمنظفات، وذلك بأسعار مخفضة. وبالتالي هي فرصة لمَن يرغب من الإخوة المواطنين للاستفادة من هذا السوق، سواء من حيث نوعية وجودة المواد المعروضة فيه أو من حيث أسعارها المخفضة.

ونوّه صيّوح بهذه المبادرة وهي افتتاح سوق الخير في مدينة الحسكة، موجهاً باستمرارها إلى أطول فترة ممكنة، وذلك من أجل إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين للاستفادة من التخفيضات المقدمة في هذا السوق تحقيقاً للهدف المرجو من إقامته، مؤكداً الحرص على تكرار مثل هذه الفعاليات الاقتصادية، سواء في رمضان المبارك أو قبيل الأعياد، إلى جانب تنسيق وتنظيم جميع الجهود للوصول بشكل دائم إلى أكبر عدد من الأسر ذات الدخل المحدود والأشد احتياجاً وبأفضل الطرق وأكرمها.

من جهته أكد نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة حسن الشمهود أن اللجنة المشكلة من محافظ الحسكة للتحضير لهذا السوق عملت في إطار هذه المبادرة الخيرية بالتعاون مع العديد من الفعاليات التجارية والاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة الحسكة وعدد من التجار والمنتجين، على توفير كافة المستلزمات الضرورية لسوق الخير لبيع المستلزمات الضرورية، ومختلف المواد التي تحتاجها الاسرة في الحسكة خلال الشهر الفضيل بسعر يقترب من سعر التكلفة.

أما رئيس مجلس مدينة الحسكة المهندس عدنان خاجو، فذكر أن مجلس المدينة ساهم بتوفير وتأمين كافة الإجراءات اللوجستية اللازمة لافتتاح سوق الخير في المدينة، بهدف مساعدة سكانها على تلبية احتياجاتهم بأسعار مخفضة، ولاسيما أن افتتاح هذا السوق يتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد خير سيخموس أن الغرفة عملت في إطار هذه المبادرة الخيرية، وبالتعاون مع محافظة الحسكة والفعاليات التجارية وأصحاب الخير والتجار والمنتجين، على توفير كل المستلزمات الضرورية لسوق الخير لبيع مستلزمات شهر رمضان ومختلف المواد التي تحتاجها الأسرة في الحسكة بسعر التكلفة.

وذكر رئيس جمعية المودة الخيرية سعد سلو أن مشاركة الجمعية في سوق الخير تأتي انطلاقاً من حرصها على تخفيف الضغوط المعيشية الصعبة عن الأسر في الحسكة، وفي وقت هو الأنسب، وخصوصاً المساهمة في تلبية جزء مهم من حاجة تلك الأسر خلال الشهر الفضيل، وازدياد متطلباتها واحتياجاتها المختلفة من مواد أساسية ضرورية لمعيشة الأسرة في هذا الشهر، ولهذا سيجد زوار سوق الخير أن هذه المواد الضرورية للسلة الرمضانية متوافرة في الجناح المخصص لمنتجات جمعية المودة الخيرية وبأسعار مخفضة.