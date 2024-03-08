“نصف مكتمل” أفضل وثائقي في ملتقى السينما النسائية

تشرين- مرهف هرموش:

اُختتم في أربيل ملتقى (السينما في عيون نسوية) بنسخته الرابعة وسط مشاركة واسعة لصانعات الأفلام سواء في الكتابة أو الإخراج أو التصوير، حيث حاز الفيلم الوثائقي (نصف مكتمل) للمخرجة السورية غصون ماضي على جائزة أفضل فيلم وثائقي في الملتقى، بينما حاز فيلم (يدا أمي My mother hands) للمخرجة غاردينيا هيمن من أربيل على جائزة أفضل فيلم روائي، بينما حاز فيلم الأنيميشن (البريق) على المرتبة الأولى وهو بتوقيع المخرجة اليمنية نُسيبة مثنى، وذهبت جائزة أفضل مونتاج لفيلم(ضمة على العين) للمخرج سعيد العامري من عمان، وجائزة أفضل تصوير فيلم (إنسان) للمخرجة خلود المثلوني من تونس، وجائزة أفضل تمثيل فيلم للمخرج كه بهار من أربيل، وأفضل جائزة إخراج للمخرجة العراقية شهد أحمد عن فيلم (مكب أمنيات)

وكان فيلم (37seven thirty) قد نال جائزة أفضل سيناريو.

وفي حفل الختام تم تكريم لجنة التحكيم ورعاة المهرجان.