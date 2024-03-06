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المقداد يبحث مع وزراء خارجية مصر ولبنان والإمارات وتونس العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية

تابع الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين لقاءاته اليوم مع عدد من نظرائه المشاركين في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، حيث بحث مع كل من سامح شكري وزير خارجية مصر، وعبد الله بو حبيب وزير الخارجية والمغتربين في لبنان، وخليفة شاهين المرر وزير الدولة في وزارة خارجية دولة الإمارات، ونبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
وجرت النقاشات في أجواء إيجابية، وكانت وجهات النظر متفقة حيال مختلف القضايا التي تم بحثها، ولاسيما التأكيد على موقف موحد لدعم نضال الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة التي تشنها “إسرائيل” في غزة والضفة الغربية، وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على أرضهم وعاصمتها القدس، وفي العودة إلى أرضهم وبيوتهم.
حضر اللقاءات من الجانب السوري حبيب عباس معاون وزير الخارجية والمغتربين، والسفير حسام الدين آلا مندوب سورية الدائم لدى جامعة الدول العربية، ووسام عجيب من إدارة الدعم التنفيذي، وباسل سكوتي من السفارة السورية في القاهرة، إضافة إلى مساعدي وزراء خارجية مصر ولبنان والإمارات وتونس.

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