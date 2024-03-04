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“مكافحة المخدرات” في حلب تضبط مليونين و820 ألف حبة كبتاغون مخدرة.. وتلقي القبض على شبكة تهريب

حلب- مصطفى رستم:
تمكنت الجهات المختصة في مكافحة المخدرات في حلب بعد المتابعة من القبض على شبكة متاجرة بالحبوب المخدرة.
قائد شرطة حلب اللواء ديب مرعي ديب تحدث لـ”تشرين” عن ضبط هذه العملية، وذكر أنه بمتابعة من وزارة الداخلية لمكافحة ظاهرة تهريب المخدرات والقبض على المروجين لهذه السموم القاتلة ومكافحة شبكات التهريب، تمكنت مديرية الجمارك في حلب من توقيف أحد الأشخاص وبحوزته 234 كيلوغراماً من حبوب الكبتاغون المخدرة، أي ما يعادل مليوناً وأربعمئة ألف حبة كبتاغون.
وأضاف قائد الشرطة: “بالتدقيق من قبل مكافحة المخدرات والتوسع بالتحقيقات تمكنّا من استدراج باقي الشبكة وإلقاء القبض عليها في محلة صلاح الدين وكرم ميسر في مدينة حلب، وتم ضبط كمية 470 كيلو غراماً من الحبوب المخدرة، أي ما يعادل مليونين و820 ألف حبة، حيث تبين بالتحقيق أن مصدرها إحدى الدول المجاورة ومازالت تحقيقاتنا مستمرة، وبعد الانتهاء منها سيتم تقديم عناصر الشبكة إلى القضاء أصولاً.
ولفت قائد الشرطة إلى أن وزارة الداخلية تتابع بدأب مكافحة هذه الظاهرة القاتلة والضرب بيد من حديد لكل من يقوم بتهريب هذه السموم، التي تشكل خطراً كبيراً على الأفراد والمجتمعات.
ت صهيب عمراية

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