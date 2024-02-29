انطلاقة ممتازة لدوري الدرجة الممتازة بالكاراتيه

دمشق- مرهف هرموش:

اختتمت في دمشق مسابقات الدوري الممتاز للأندية بالكاراتيه في نسخته الأولى لفئات -14و-16و-18 وسط مشاركة جيدة وحضور رسمي وشعبي لافت، وذلك ضمن أجندة الاتحاد العربي السوري للكاراتيه لتطوير اللعبة وتحسين مفاصل العمل فيها وتأهيل اللاعبين واللاعبات وفق أسس علمية منهجية وخطة عمل مستدامة.

خطة علمية لاختيار المنتخبات الوطنية

عضو اتحاد الكاراتيه المدرب الدولي سهيل سلمان أشار في تصريح لـ«تشرين» إلى أن انطلاقة الدوري الممتاز أتت ضمن خطة الاتحاد العربي السوري للكاراتيه لتطوير اللعبة واختيار كوادر المنتخبات الوطنية لمختلف الفئات، حيث سيتم اعتماد النقاط للاعبين خلال مشاركاتهم على مدار العام للمشاركة في الاستحقاقات الخارجية بما يضمن أن تكون مشاركاتنا بمستوى جيد.

بدوره رئيس لجنة الحكام العليا في الاتحاد الحكم الدولي نضال دهنين بيّن أن البطولة أقيمت على ثلاثة بسط، وشارك فيها 60 حكماً من مختلف الفئات، وكان الحضور الأكبر للحكام الشباب الذين أثبتوا أنهم بمستوى جيد لقيادة أي بطولة محلية أو خارجية، حيث بلغ عدد الحكام الشباب المشاركين في الدوري 40 حكماً.

وأضاف دهنين: إن الاتحاد أقام دورة تأهيل للحكام الشهر الماضي شارك فيها 37 حكماً وستقام دورة أخرى قبل البطولة القادمة التي من المتوقع إقامتها في محافظة حلب أو حماة، لافتاً إلى أن النتائج كانت ضمن المستوى الفني لكل الفئات.

نتائج

ترتيب عام فئة -18: في المركز الأول هيئة الجيش المركزي وفي المركز الثاني هيئة الشرطة المركزية وحلّ في المركز الثالث نادي نصيب.

الإناث: كاتا فردي المركز الأول شادن أبو حسون هيئة الشرطة المركزي.

قتال فردي -48 كغ المركز الأول زينب حسن من نادي المحافظة.

وزن -53 كغ المركز الأول حلا فرج من نادي الكفر.

وزن -59 كغ المركز الأول نورهان إبراهيم من نادي الهلال.

وزن -66 كغ دمج المركز الأول شهد ملاك من نادي جرمانا.

وزن+66 كغ دمج المركز الأول مريم طريفي من نادي شبيبة اللاذقية.

ذكور: كاتا فردي المركز الأول أمين مصلح هيئة نادي الشرطة المركزي.

قتال فردي وزن -50 كغ المركز الأول محمد عبد الرحمن هيئة الجيش المركزي.

وزن-55 كغ المركز الأول يحيى بجبوج من نادي نصيب.

وزن -61 كغ المركز الأول عمر العثمان من نادي نصيب.

وزن-68 كغ المركز الأول فواز بني مرجة من نادي المحافظة.

وزن -76 كغ المركز الأول حمزة أغجة من نادي النضال.

وزن +76 كغ المركز الأول نبال المذيب من هيئة الجيش المركزي.

ترتيب عام فئة -16 المركز الأول نادي نصيب والثاني شبيبة اللاذقية والثالث العربي.

إناث: كاتا فردي المركز الأول أروى قضماني من نادي شقا.

قتال فردي وزن -47 كغ المركز الأول وداد شماع من شرطة حلب.

وزن -54 كغ المركز الأول جودي عصفور من نادي بردى.

وزن -612 كغ المركز الأول زينب عثمان من شبيبة اللاذقية.

وزن +61 كغ المركز الأول آية عاقل من شبيبة اللاذقية.

ذكور: كاتا فردي زين العماطوري من نادي العربي.

قتال فردي وزن -40 كع المركز الأول محمد أمين الحسن من نادي الجمهورية.

وزن -45 كغ المركز الأول خليل الصالح من نادي نصيب.

وزن -52 كغ المركز الأول وليد الشيخ موسى من مركز ريزان.

وزن -57 كغ المركز الأول طاهر الشريف من نادي نصيب.

وزن -63 كغ المركز الأول نور شنان من نادي جرمانا.

وزن -70 كغ المركز الأول عبد الكريم الحلاوي من هيئة نادي الجيش المركزي.

وزن +70 كغ المركز الأول عبد الرزاق إدريس من نادي تشرين.

ترتيب عام فئة -14: المركز الأول نادي جرمانا والثاني العربي والثالث هيئة الجيش المركزي.

الإناث: الكاتا الفردي المركز الأول ماسة السيد من نادي شقا.

قتال فردي وزن -42 كغ المركز الأول روعة مداح من نادي العربي.

وزن -47 كغ المركز الأول أنجي عزام من نادي العربي.

وزن -52 كغ المركز الأول هيا فاتح من نادي rdc.

الذكور: كاتا فردي المركز الأول حكمت بشير من نادي جرمانا.

قتال فردي وزن -30 كغ المركز الأول محمد الحموي من نادي المحافظة.

وزن -35 كغ المركز الأول طارق الحلاوي من هيئة نادي الجيش المركزي.

وزن -40 كغ المركز الأول محمد يزن النجار من هيئة الجيش المركزي.

وزن -45 كغ المركز الأول يوسف سليمان من نادي المحافظة.

وزن -50 كغ المركز الأول ليث عبد الخالق من نادي جرمانا.

وزن -56 كغ المركز الأول عبدالله فروح من نادي قاسيون.

وزن -60 كغ المركز الأول وائل شقير من نادي جرمانا .

وزن +60 كغ المركز الأول كمي الشاطر من نادي العربي.