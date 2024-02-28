دعماً للقطاع الصحي ..وزارة الصحة تستلم أكثر من ٢٠٠ طن من المساعدات الطبية الإماراتية   

اللاذقية – سراب علي:

تسلمت وزارة الصحة اليوم بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري دفعة مساعدات طبية مقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، منها ٦.٥ أطنان شحنة أدوية نوعية وصلت عن طريق مطار اللاذقية الدولي، و١٩٦ طناً من الأجهزة والمعدات الطبية عن طريق سفينة إماراتية، وتسلم المساعدات وزير الصحة الدكتور حسن الغباش ومحافظ اللاذقية المهندس عامر هلال بحضور السفير الإماراتي بدمشق حسن الشحي، ووفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المرافق للطائرة برئاسة أمين عام هيئة الهلال الأحمر الإماراتي راشد مبارك المنصوري ورئيس وفد هيئة الهلال الإماراتي في سورية خلفان الرميثي.

وأشار وزير الصحة الدكتور حسن الغباش في تصريح للصحفيين نقلته “تشرين”، إلى أن المساعدات جاءت لدعم القطاع الصحي في سورية وتتضمن معدات وتجهيزات طبية و ١٠ حافلات سعة ٣٦ راكباً لخدمة عمل القطاع الصحي والكوادر الطبية العاملة فيه.

وأضاف الغباش: باسم الإخوة السوريين نرحب بالأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي راشد مبارك المنصوري الموجود اليوم لتقديم هذه الهدية القيمة

لدعم القطاع الصحي في سورية، وكل الشكر والتقدير للإخوة في الإمارات العربية المتحدة، وعلى رأسهم رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وحكومة وشعب الإمارات، والشكر موصول للهلال الأحمر الإماراتي الذي كان موجوداً طوال فترة الزلزال وقدم الكثير من الدعم للقطاع الصحي وغيره للشعب السوري.

وأردف الغباش: نقدر غالياً وقوفهم معنا في هذه المحنة وإلى مزيد من التعاون والتنسيق.

وفي جولتهم على عدد من المشاريع المنفذة من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تفقد محافظ اللاذقية والأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ورئيس هيئة الوفد الإماراتي عدة مواقع سكنية مسبقة الصنع، التي تم فيها تسليم ٢٧٥ وحدة سكنية من أصل ١٠٠٠ وحدة سكنية، واطلعوا على أول نموذج في المدينة السكنية المسبقة الصنع المخصصة لمتضرري الزلزال في ضواحي مدينة اللاذقية.

حيث أشار المحافظ هلال إلى الدور الإيجابي الكبير للإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً تجاه الشعب السوري، موجهاً الشكر باسم محافظة اللاذقية لدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى رأسها سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأضاف: يتم اليوم تسلم الأهالي ٢٧٥ وحدة سكنية في ثلاثة مواقع ( اسطامو الفيض ،الغراف٢) من مشروع ال١٠٠٠ وحدة سكنية التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، كما تم الإطلاع مع الوفد على الواقع السكني فيها، كما تم تفقد سير العمل بضاحية الوحدة السكنية المميزة التي تضم ٥٠٠ وحدة سكنية (بريكاست) مجهزة بمراكز خدمات متكامل.

بدوره، لفت الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي راشد المنصوري في تصريحه للصحفيين، إلى استمرار دولة الإمارات بالمساعدة للمتضررين من الزلزلال الذي حدث شباط العام الماضي، وما زال الدعم والمساعدات مستمرة. مشيراً إلى أن المساعدات الطبية التي تم تسليمها اليوم هي لدعم القطاع الصحي في سورية، وليستفيد منها جميع السوريين المتضررين من الزلزال وغيرهم في جميع المحافظات السورية، مؤكداً أن العطاء مستمر وأن أهل سورية يستحقون هذا الدعم.

وأضاف: تفقدنا مشاريع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المنفذة في اللاذقية بتوجيه من قيادة دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ حمدان بن زايد رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

من جانبه، أوضح مدير مشروع المدينة السكنية المسبقة الصنع (بريكاست ) الدكتور محمد سالم الجنيني في تصريحه لـ” تشرين ” أن المدينة تتضمن ٥٠٠ وحدة سكنية، يستفيد منها ٣٠٠٠ مستفيد والوحدة ( الفيلا) تتألف من طابقين مسبقة الصنع بمساحة إجمالية ١٢٨ متراً وحديقة أمامية بمساحة ٣٦ متراً مربعاً وحديقة خلفية بمساحة ٢٠ متراً مربعاً، ويتألف كل مبنى من الطابق الأرضي ٤٦ متراً مربعاً ( صالون مع غرفة طعام ومطبخ ودورة مياه) والطابق الأول ٤٦متراً مربعاً، يضم غرفة نوم ماستر مع دورة مياه وغرفتي نوم ودورة مياه.

وأضاف الجنيني: كما تتضمن المدينة مجمع مدارس مساحتها الطابقية ٥٦٠٠ متر مربع بسعة ١٧٥٠ طالباً وطالبة، ومركزاً تجارياً وصحياً، والمجمع محاط بملاعب وحدائق أطفال ومسطحات خضراء، بالإضافة إلى مسجد .

وأشاد الجنيني بجهود محافظة اللاذقية وتسخيرها جميع إمكاناتها لتنفيذ المشاريع، والإشراف على المشروع من قبل مهندسين مختصين ذوي كفاءة، وكذلك شركة التشييد السريع لمتابعتها العمليات الفنية وإعطاء الرأي الفني.