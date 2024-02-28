تحويل حركة السير على أوتوستراد اللاذقية- طرطوس بعد تعرض جسر المشاة لحادث اصطدام

طرطوس – رفاه نيوف

بعد تعرّض جسر المشاة “البيتوتي” لحادث اصطدام عند مفرق قرية طيرو ، عملت المواصلات الطرقية في طرطوس على تحويل حركة السير على أوتوستراد طرطوس- اللاذقية المسرب القادم من اللاذقية إلى طرطوس، من مفرق العنّازة وحتى جسر القدموس ” حرصاً على السلامة المرورية خلال تنفيذ الإصلاحات الفنية اللازمة.

مدير فرع المواصلات الطرقية في طرطوس المهندس حسين ناصر أكد تعرض جسر المشاة لحادث عند مفرق قرية طيرو بين جسري العنازة والقدموس على أوتستراد طرطوس- اللاذقية ونتج عنه أضرار مادية وانزياح عن الركائز من جرّاء اصطدام شاحنة “لودر” تحمل بلدوزر بالجسر نتيجة لارتفاع الحمولة عن الحد النظامي المسموح به .

وأشار ناصر إلى أن كوادر المواصلات الطرقية بالتعاون مع محافظة طرطوس تعمل على إعادة الجسر إلى وضعه الطبيعي ، وتمت المباشرة بالعمل لإصلاح الجسر حرصاً على سلامة الحركة المرورية خلال تنفيذ الإصلاحات الفنية اللازمة.

و ريثما تتم إعادة الجسر إلى وضعه الطبيعي والسليم أمل من السائقين ومستخدمي الطريق توخي الانتباه والحد من السرعة، والتقيد بالإشارات والتحويلات المرورية الموضوعة ريثما تنتهي أعمال إصلاح الجسر.