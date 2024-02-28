استعدادات مكثفة لقوانا.. وطموحات مشروعة خارجياً

دمشق- هيفاء الإبراهيم:

يواصل منتخبنا الوطني لألعاب القوى تدريباته وتمريناته اليومية في دمشق، استعداداً للمشاركة في البطولة العربية لاختراق الضاحية التي ستقام منافساتها في المملكة الأردنية الهاشمية بداية الشهر المقبل، وعن هذه المشاركة وأهميتها تحدث لـ(تشرين) سليمان حويله رئيس اتحاد ألعاب القوى، حيث قال: اتحاد ألعاب القوى وكعادته من بداية كل موسم جديد يكثف نشاطاته و ينوع فعالياته وعلى جميع المستويات ضمن خطة سنوية مدروسة لهذه اللعبة، وحالياً نحن في صدد الاستعداد للمشاركة خارجياً في البطولة العربية لاختراق الضاحية التي ستقام منافساتها في الأردن بداية الشهر المقبل، وأضاف حويله: والتي من المقرر أن نشارك فيها بثلاثة لاعبين رجالاً وثلاثة لاعبين شباباً عن فئة الإفرادي، وأيضاً سوف نشارك بخمسة لاعبين ناشئين وخمس لاعبات ناشئات عن فئة المجموعات، وهم من النخبة، حيث تم انتقاؤهم بعد حصولهم على نتائج مميزة في بطولة الجمهورية لاختراق الضاحية المحلية التي جرت منافساتها مؤخراً الشهر الماضي في محافظة حمص مقابل الاتحاد الرياضي في المحافظة بإشراف المدربين الوطنيين الأكفاء لألعاب القوى والموجودين ضمن البعثة المشاركة في هذه البطولة، أمثال سليمان عطية وياسر حسين وياسر إبراهيم، وهم أيضاً يشرفون حالياً على تدريبهم بشكل متواصل ومستمر إلى حين موعد البطولة لرفع اللياقة البدنية و تقييم المستوى الفني للاعبين واللاعبات، لمعرفة نقاط الضعف والقوة كطريقة و أسلوب لاستقراء النتائج التي نطمح لها والمرجوة من هذه المشاركة، وتابع حويله: والتي ستعزز ثقتهم بإمكاناتهم و تضيف لخبراتهم المزيد من المهارات من خلال الاحتكاك مع الفرق المتعددة المشاركة وأبطالها برياضة أم الألعاب.. وأتمنى التوفيق والنجاح لجميع اللاعبين الذين سيشاركون في هذه البطولة، و على أمل تحقيق نتائج طيبة ومرضية فيها.