6,5 مليارات ليرة تعويضات صندوق التخفيف من آثار الكوارث للمتضررين من الغمر

دمشق – حسام قره باش:

بلغت موازنة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي العام الماضي 2023 حوالى 50 مليار ليرة ، فيما جرى رفعها العام الحالي إلى مبلغ 87,7 مليار ليرة و بانتظار الموافقة عليها لإقرارها قريباً من قبل رئاسة مجلس الوزراء حسب تصريح مدير الصندوق المهندس محمد أبو حمود لـ ” تشرين” الذي بيَّن أن الأضرار نتيجة الظروف المناخية خاصة في محافظة طرطوس كانت كبيرة في مناطق و متوسطة في مناطق ثانية، مشيراً للاهتمام الكبير على صعيد الحكومة، والمتابعة الحثيثة من قبل وزير الزراعة والقيام بجولات ميدانية أكدت التوجيه الحكومي للإسراع بإقرار مبالغ التعويض، مبيناً متابعة اللجان لعملها في تحديد الأضرار و تقديمها بأسرع وقت وتحويل المبالغ لصرفها على المتضررين.

منوهاً بأن المبالغ حوِّلت وأصبحت جاهزة في مصرف الصفصافة الزراعي، وجرى صرف التعويض للمتضررين منذ يومين، حيث بلغت المبالغ المصروفة حوالي 1 مليار و 117 مليون ليرة، وبلغ عدد المستفيدين الموزعة عليهم هذه المبالغ 224 مستفيداً، كاشفاً عن رصد مبلغ 6.5 مليارات ليرة وعدد المستفيدين المستحقين حوالي 1900 مستفيد ضمن مناطق وقرى سهل عكار التي تعرضت لأضرار الغمر، مضيفاً أنّ هناك “تنانين” بحرية حدثت بالفترة نفسها، تقوم اللجان حالياً بدراستها وحصر الأسماء و المساحات و تحديد المبالغ حتى لا يكون هناك ازدواج في تعويض أضرار الغمر.

و عن حجم الخسائر التي تمّ حصرها في المناطق المذكورة أشار أبو حمود إلى تضرر 3750 بيتاً بلاستيكياً من مجموع الزراعات المحمية لمحاصيل (البندورة و الخيار والكوسا و الباذنجان والفليفلة و الفريز) بينما قدرت مجموع الزراعات المكشوفة المقرر تعويضها بمساحة /2321.25/ دونماً مزروعة بالقمح والبطاطا والكوسا بالأنفاق والحمضيات.

و ذكر أنّ الصندوق معني بالتخفيف و ليس التعويض الكامل أي التعويض عن الفقد بالإنتاج لمساعدة المزارع على الاستمرار بعملية الزراعة والإنتاج، مبيناً أنّ الصندوق يتولى التعويض من الكوارث الطبيعية على أن تتجاوز المساحات المتضررة نسبة 5٪ من المساحة المزروعة بالمحصول نفسه و تجاوز الخسائر المادية 50٪ من الإنتاج الزراعي.

و قال: يبدأ حصر الأضرار وتحديد المبالغ بطلب خطي من المزارع للوحدة الإرشادية حيث تقوم اللجان المكانية بتحديد نسبة الضرر وتنظيم قوائم اسمية و إرسالها لمديريات الزراعة لتحديد مبالغ الاستحقاق من قبل دوائر الاقتصاد وتصديقها من المحافظ و من ثم إرسالها إلى مجلس إدارة الصندوق و تحويل المبالغ أصولاً إلى المصرف الزراعي التعاوني في منطقة الضرر في حال إقرارها و يكون التعويض على ثلاث شرائح الأولى من 51-69٪ و يكون التعويض 5٪ من تكلفة إنتاج الدونم الواحد و الثانية من 70-89٪ التعويض 7٪ و الثالثة من 90٪ و ما فوق بتعويض 10٪ حيث تأخذ العملية نحو شهرين أو أقل ليصل المبلغ للمستحق، وهذه هي آلية التعويض و تحديد الأضرار المتبعة في عمل الصندوق.