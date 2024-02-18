هطولات مطرية متفاوتة أغزرها 115 مم في بوقا باللاذقية

تشرين:

شهدت أغلب المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية بكميات متفاوتة أغزرها 115 مم في بوقا باللاذقية.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت كالتالي:

– محافظة ريف دمشق :سرغايا 8مم والزبداني ودوار المطار 3.5 مم ومضايا 9مم وميسلون وقاسيون والتل 1 مم وساحة الحجاز 2مم.

– محافظة السويداء: عين العرب 2 مم، والسويداء المدينة 1مم.

– محافظة درعا: نوى 2مم، وتل شهاب والشيخ مسكين والصنمين وبصرى 1مم.

– محافظة القنيطرة: حضر 10 مم، والقنيطرة المدينة 5 مم، ونبع الصخر3 مم.

– محافظة حمص: الناصرة 23 مم ومرمريتا وقلعة الحصن 22 مم وشين 11مم

والعريضة 18مم وتلكلخ 19 مم وتلدو 7 مم وحمص المدينة 3 مم والرستن 5 مم والمخرم 1 مم والقصير 1.7 مم والقريتين 2مم.

– محافظة حماة: الرصافة 48 مم، ووادي العيون 58 مم ومصياف 40مم، وعين حلاقيم 46 مم، وربعو22 مم، والحميري 14 وحر بنفسه 8 مم ومحردة 7.7 مم وكفرزيتا 8 مم وحماة المدينة 10.8 مم وصوران 8 مم والسلمية 4.6 مم والصبورة 1.4 والسعن 1.6 مم وعقيربات 2مم.

– منطقة الغاب: شطحة 28 مم، وعين الكروم 22 مم، والكريم 21 مم، وأفاميا 12مم، والسقيلبية 11 مم.

– محافظة طرطوس: القدموس 88.5 مم، والشيخ بدر 74مم، ومشتى الحلو 50مم، ودريكيش 47 مم، وصافيتا 19 مم، وحمام واصل 83 مم، والصفصافة 16 مم، وطرطوس المدينة 51 مم، وبانياس 45 مم.

– محافظة اللاذقية: صلنفة 42 مم، وكسب 50 مم، والمزيرعة 49 مم، والقرداحة 45 مم، والحفة 30 مم، والقطيلبية 29 مم، ووادي قنديل 23 مم، ومطار اللاذقية الدولي 28.7 مم، وبوقا 115 مم، والبهلولية 40 مم، واللاذقية المدينة 79 مم.

– محافظة إدلب: جسر الشغور وإدلب المدينة وخان شيخون 9 مم، وأرمناز 2 مم، وأبو الضهور 4.5 مم.

– محافظة حلب: حلب المطار 1 مم، وحلب وخناصر 6 مم، ومنشأة الأسد 4 مم ، وعين العرب الشمالية 2 مم، ومنبج 3 مم.

– محافظة الرقة: الكرامة والسبخة 2 مم، والمنصورة وجديدة خابور 1 مم والرقة المدينة 3 مم.

– محافظة الحسكة: المالكية والزهيرية وأم مدفع 2 مم، والقحطانية ومركدة 1 مم والشدادي والعريشة 3 مم.

– محافظة دير الزور: التبني ودير الزور المدينة 1.8 مم والميادين والبوكمال 1 مم.