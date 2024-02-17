لهذه الأسباب فاز الفتوة على حطين فماذا قال السهو عن المباراة..؟!

ديرالزور- مالك الجاسم:

عرف الفتوة من أين تؤكل الكتف وخطف ثلاث نقاط غالية أعاد بها الأمور إلى ما كانت عليه سابقاً ورفع رصيده إلى ٣٠ نقطة، وعلى الرغم من أن الفتوة مر بفترة عصيبة بعد أن مني بخسارته الأولى أمام الكرامة في الأسبوع الأول من إياب الدوري الممتاز، ومعها كانت استقالة مدربه أيمن الحكيم، وهذا ما زاد الضغط على اللاعبين، ولكن إدارة الفتوة تعاملت بحنكة مع هذا الموضوع وتركت الأمور في عهدة مساعد المدرب إسماعيل السهو، ورحّلت موضوع البحث عن مدرب بديل للحكيم إلى ما بعد المباراة، وبالفعل هذا الأمر كانت ثماره ناضجة من خلال قراءة سليمة من السهو لمكامن الخطر داخل صفوف حطين والعمل على تعطيلها، وكان رتم المباراة مرتفعاً من جانب أزرق الدير الذي سار بالمباراة كيفما يشاء وحصد النقاط.

وهذا الأمر ربما يجعل إدارة الفتوة تعدل عن قرارها بالبحث عن مدرب بديل وتبقي الأمور على ما هي عليه الآن ويتابع السهو مهمته حتى النهاية ومعالم هذا الموضوع ستتضح خلال الساعات القليلة القادمة.

“إسماعيل السهو” وخلال حديثه لـ”تشرين” عن المباراة أكد أنها كانت مباراة صعبة كون حطين يلعب على أرضه وبين جمهوره، ولكن جميع اللاعبين أدوا التعليمات بشكل كامل وكانوا على قدر كبير من المسؤولية داخل الملعب، ورغم الضغط الكبير الذي مرّ به الفريق بعد مباراة الكرامة لكن إدارة النادي والجهاز الفني استطاعوا تدارك هذا الأمر وفي كرة القدم الخسارة واردة كما الفوز وفي النهاية نبارك للفريق الفائز.

وختم “السهو” حديثه بالشكر للجماهير التي ساندت الفريق في المباراة.