بعد فضية «المسالمة» في بطولة «انترناشونال» الدولية للكاراتيه.. «العتمة» على أهبة الاستعداد

تشرين- هيثم العلي:

حقق لاعب سورية.. لاعب نادي نصيب مصطفى المسالمة الميدالية الفضية في بطولة انتر ناشونال الدولية للكاراتيه التي تقام في الإمارات العربية المتحدة لفئة الكبار +18 بوزن 67 كغ، والتي تستمر حتى 18 شباط الحالي.

وعبر اللاعب المسالمة في اتصال هاتفي مع “تشرين” عن سعادته بإحراز الميدالية الفضية فقال: “سعدت كثيراً بالميدالية كونها جاءت بعد منافسة شديدة تفوقت فيها على عدد من اللاعبين الذين يعدون من خيرة لاعبي الوطن العربي، هذا بداية المشوار وإن شاء الله أكتسب المزيد من الخبرة لأسعد بلادي وعائلتي التي تدعمني كثيراً، وأهدي الفوز لمدربي الكابتن عبد المجيد الشريف ولنادي نصيب على الدعم والمساندة، والشكر الكبير لداعم النادي الكابتن عماد أبو زريق”.

وبدوره قال مدرب اللاعب عبد المجيد الشريف (رئيس لجنة المنتخبات في اتحاد الكاراتيه): “إن ما تحقق من إنجاز للاعبنا المسالمة هو حصيلة الإصرار والعزيمة التي تسلح بها في الدورة إلى جانب ما بذلت الجهاز التدريبي من جهود مخلصة للارتقاء بمستوى اللاعب، مؤكداً على أن تحقيق الميدالية جاء نتيجة تضافر الجهود بين النادي والكادر التدريبي والفني والكابتن عماد أبو زريق.

ونحن بانتظار مباريات اللاعب عيسى العتمة بفئة -14 سنة يوم غد الأحد.

والجدير ذكره أنه يمثل بعثة الكاراتيه في البطولة كل من الكابتن عبد المجيد الشريف مدرباً، والكابتن أحمد العتمة مدرباً ومن اللاعبين مصطفى المسالمة وعيسى العتمة.