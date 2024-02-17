توقف معمل غاز «سنجوان» وحالات اختناق في أحياء بمدينة اللاذقية نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة

تشرين- صفاء اسماعيل:

شهدت محافظة اللاذقية فجر اليوم هطولات مطرية غزيرة، تسببت بحدوث سيول واختناقات في عدد من أحياء مدينة اللاذقية، حيث دخلت المياه المنازل الأرضية، كما تسببت بتوقف معمل غاز “سنجوان” بعد أن جرفت أسطوانات الغاز وأدت إلى تضرر بعض التجهيزات الفنية بالمعمل.

وأكد عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع المحروقات الدكتور معلى إبراهيم لـ”تشرين” توقف العمل في وحدة تعبئة الغاز بسنجوان نتيجة السيول التي تشكلت بفعل الأمطار الغزيرة من المناطق المرتفعة المحيطة بالمعمل كـ”سنجوان، جب حسن، سقوبين” ، حيث تسببت بتضرر بعض التجهيزات الفنية بالمعمل، بالإضافة إلى تحطم البوابات المعدنية لوحدة التعبئة وجرف عدد كبير من أسطوانات الغاز المنزلي والصناعي، بعضها عبر القناة المائية المحاذية باتجاه المنطقة الصناعية ومجرى النهر.

وأشار إبراهيم إلى أنه تم تكليف عدد من المؤسسات والجهات العامة لوضع عمالها في الخدمة بغرض تحميل الأسطوانات باآلياتها، وإعادتها إلى المعمل، والتنسيق مع قيادة الشرطة لنشر بعض الوحدات الشرطية في محيط المنطقة، وشارك عناصر من الجيش في عملية إعادة الأسطوانات وتحميلها في آليات الجهات العامة.

بدوره، أكد مدير الدفاع المدني في اللاذقية العميد جلال داؤود لـ”تشرين” أنه تم إبلاغ الدفاع المدني عن انجراف عدد كبير جداً من أسطوانات الغاز الجديدة غير الممتلئة من معمل الغاز إلى خارجه على الأوتستراد، ليتحرك قسم كبير منها عبر العبّارات إلى مجرى النهر.

وأضاف داؤود: على الفور تحرك رجال الدفاع المدني إلى الموقع وأخرجوا عدداً كبيراً من الأسطوانات خارج المجرى لتجنب جرفهم من السيل إلى البحر.

بالتوازي، أشار داؤود إلى أن عناصر من الدفاع المدني استجابوا لشكاوى الأهالي، حيث تم شفط المياه من بعض المنازل في حي البعث بالزراعة، وساحة حلوم، من قبل مضخات الدفاع المدني.

وكانت ورشات الطوارئ قامت بمعالجة الاختناقات في تصريف المياه في شوارع مدينة اللاذقية، مع توقف هطول الأمطار الغزيرة، ويتم العمل على تنظيف وترحيل بقايا الجرف من الشوارع.

كما تتابع ورشات الصرف الصحي والخدمات والصيانة والنظافة عملها في ضاحية الباسل وعلى طريق حلب القديم ، تؤازرها طواقم عمل فوج الإطفاء والدفاع المدني وشرطة المرور، مع الاستجابة لعدد من حالات دخول المياه إلى المنازل المنخفضة عن مستوى الشارع، وتوجيه الآليات المناسبة إلى المواقع كضاحية الباسل، الزقزقانية، قنينص، ومعالجة فورية للاختناقات في الكورنيش الغربي، نزلة الجمارك، شارع الحسيني.

وكانت هطلت أمطار غزيرة على مدينة اللاذقية فجر اليوم تركزت بين الساعة ٣ و ٤.٣٠ فجراً، وبلغ الهطل المطري وفق دائرة الأراضي والمياه بمديرية الزراعة حوالي ١٣٠ مم.