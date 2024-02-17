الطريق الصحيح من أجل الوصول إلى التألق!

لطالما قدمنا النصح والمقترح من أجل الوصول إلى صنع التألق والتفوق الرياضي في مجال إعداد المنتخبات السورية في الألعاب الفردية وألعاب الكرات التي تحظى باهتمام جماهيري، ووضعنا عنواناً في هذا المجال هو: البداية السليمة باختيار القيادة المؤهلة لصنع المنتخب، وذلك بتسمية مدرب يعرف خفايا وفنيات اللعبة، وسبق أن تألق فيها لاعباً أي أنه يعرف كل الخفايا الفنية والنفسية فيها، وعمل أيضاً في مجال التدريب والعمل الإداري الفني والقيادي، ولابدّ أن يبدأ طريقه بوضع الهدف وخطة العمل والبرامج التي تتناسب وإمكانية اللاعبين والكوادر الفنية.

إذاً هناك تسميات لابدّ أن تتحول إلى واقع يسهم بصنع المجموعة لتسميتها كمنتخب مؤهل للفوز، القيادة الإدارية، المدرب الرئيسي المكلف، الكادر الفني والإداري الذي سيعمل مع المدرب، الانتقاء السليم للاعبين، توفير الإمكانات اللازمة لتنفيذ العمل.

وقد أكدنا على الحديث في هذا المجال ونحن نتابع نتائج مشاركة نادي الثورة في بطولة الأندية العربية في كرة السلة التي أقيمت في الإمارات وحقق فيها المركز الثاني، وسبق أن تم تقييم هذا الفريق عندما قلنا إنّ مؤهلات الوصول إلى التألق موجودة، بداية بالقيادية والنجمة من نجوم كرة السلة السورية سلام علاوي، والتي كانت مع الفريق في مراحل العمل كلها، وكان عملهم المثال السليم لكيفية إعداد المنتخبات والوصول فيها إلى الانتصارات.

نقول مبارك للرياضة السورية، ولنادي الثورة والنجمة القيادية سلام علاوي

مبارك نجاحكم الذي كان المثال لكيفية صنع الانتصارات.