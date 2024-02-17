أمطار في أغلب المناطق وثلوج متوقعة على المرتفعات الجبلية

تشرين:

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح حول معدلاتها في أغلب المناطق مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو متقلباً بين الغائم جزئياً والغائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق، وتكون الهطولات غزيرة نسبياً ومصحوبة بالعواصف الرعدية، وخاصة على المناطق الساحلية والجزيرة، ويكون الهطل ثلجياً على المرتفعات الجبلية العالية، ويحذر خلال ساعات الليل والصباح الباكر من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية ومن تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية، وخاصة المناطق الوسطى والشمالية الغربية والجزيرة.

لرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات تتجاوز سرعتها الـ 65 كيلومتراً في الساعة في المنطقة الجنوبية والساحلية، ويكون البحر متوسطاً إلى عالي ارتفاع الموج.

غدا…. يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة، وتكون الهطولات غزيرة نسبيا ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً، وخاصة على المناطق الساحلية والشمالية، وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل.