توقيف ستة أشخاص من مثيري الشغب في مباراة حطين والفتوة

دمشق- تشرين:

أقدم عدد من مثيري الشغب عقب انتهاء مباراة ناديي الفتوة وحطين التي أقيمت في ملعب الشهيد باسل الأسد في اللاذقية على الاعتداء على الحكام واللاعبين وعناصر حفظ النظام وتخريب موجودات المنشأة الرياضية ما أدى لإصابة أربعة عناصر.

وحسب بيان لوزارة الداخلية فقد قامت عناصر الوحدات الشرطية وحفظ الأمن والنظام المتواجدة داخل المعلب وخارجه على الفور بالتدخل وإعادة حالة الهدوء وتوقيف ستة أشخاص من مثيري الشغب والتحقيقات جارية معهم وسيتم تقديمهم للقضاء المختص.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أنها ستلاحق كل من اشترك بأفعال الشغب وكل ما من شأنه الإخلال بسلامة المواطنين.