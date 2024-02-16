أحياء في السّويداء لم تشهد أعمال صيانة منذ أكثر من عشر سنوات

السّويداء- طلال الكفيري:

لم يعد واقع الطرق في عدد من أحياء مدينة السّويداء” كرجم الزيتون- وطريق كناكر، وطريق الرحا” مقبولاً من ناحية تخديم أصحاب الآليات، والأهالي على حد سواء.

فهذه الطرق حسب ما تحدث عدد من الأهالي ل”تشرين” لم يجرِ عليها أي أعمال صيانة وتأهيل منذ أكثر من عشر سنوات، ما أبقاها مملوءة بالحفر، من جراء الأعمال التي أجرتها وتجربها باستمرار المؤسسات الخدمية على ساحة المدينة، كالاتصالات والمياه وشركة الصّرف الصحي، وبالتالي عدم صيانة المقاطع التي تم حفرها بالشكل المطلوب، ما تحولت هذه الطرق إلى مستنقعات مائية شتاءً، ما أعاق حركة مرور الأهالي عليها، ناهيك عن ما باتت تلحقه من أذى ميكانيكي بالآليات.

ويضيف الأهالي: إنّه بعد هذه السنوات بات من الضروري توفير الاعتماد المالي اللازم كي يتمكن مجلس مدينة السّويداء من تأهيل الطرق التي بحاجة إلى صيانة، وشق طرقٍ جديدة من أجل تخديم المواطنين.

بدوره أشار مدير الشؤون الفنية بمجلس مدينة السويداء المهندس حسام كيوان ل” تشرين” أنّ هذه الطرق تم وضعها بخطة المجلس لهذا العام، حيث سيتم صيانتها وتأهيلها من الموازنة المستقلة للمجلس، منوهاً إلى أنّ تعبيد الطرق وفي ظل ارتفاع أسعار المجبول الإسفلتي أصبح مكلف للغاية، فسعر المتر الواحد منه تصل تكلفته إلى نحو 1.5 مليون ليرة، ومن هذا نستنتج أن تكلفة تعبيد طريق بطول 100 متر تبلغ نحو 40 مليون ليرة.

ولفت كيوان إلى أنّ المجلس سبق وأن قام أواخر العام الفائت بصيانة طرقات عدة داخل المدينة بغية تحسين واقعها، وتسهيل الحركة المرورية عليها، حيث بلغت التكلفة المالية لهذه الأعمال 540 مليون ليرة، ذلك بموجب عقد بالأمانة مع مديرية الخدمات الفنية، وبتمويل من الموازنتين، المستقلة للمحافظة والذاتية لمجلس المدينة.