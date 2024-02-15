اليوم… الشعلة يلتقي المنتخب الوطني للشباب ودياً في معسكره التدريبي

تشرين- هيثم العلي:

يخوض فريق الشعلة بقيادة المدرب أنور عبد القادر مباراة ودية اليوم الخميس مع منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم في العاصمة دمشق خلال معسكر النادي الذي يقيمه في العاصمة دمشق، وذلك استعداداً للمرحلة الثانية المؤهلة للدوري الممتاز على أرض ملعب مدينة الجلاء الرئيسي الساعة الواحدة ظهراً.

وتعد هذه المباراة هي الودية الأولى التي يخوضها النادي خلال المعسكر التدريبي على أن يخوض مباريات ودية مع أندية من الدرجة الممتازة وأندية الدرجة الأولى خلال فترة التحضير القادمة.

ويتطلع الجهاز الفني للنادي بقيادة الكابتن أنور عبد القادر ومشرف اللعبة الكابتن وليد أبو السل لتحقيق أكبر استفادة من المعسكر من أجل تجهيز لاعبيه في المرحلة الثانية من الدوري وكأس الجمهورية.

وينتظر عشاق الكرة وجمهورها في النادي من اللاعبين العمل من بداية المباراة، على تنفيذ الخطط المصممة على الفوز، وتأدية مباراة طيبة، وذلك حتى يطمئن جمهورنا على فريقه في مباريات الدوري.

ويتوقف مدى إمكان تنفيذ الخطط لدى المدربين على انسجام الخطوط وحسن الانتشار وتنفيذ كل لاعب لمتطلبات واجبه، وخاصة أن الفريق يعدّ في هذه الفترة أفضل من أي فترة أخرى نظراً لفترة التحضير السابقة وتحقيقه النتائج المهمة والمميزة وتصدّره للدوري من دون أي خسارة.

المعسكر التدريبي والمباريات الودية للنادي جاءت نتيجة متابعة ودعم من رئيس نادي الشعلة الفخري وإدارة النادي.