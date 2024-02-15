الضحك لتحسين الصحة النفسية والجسدية

تشرين:

أثبتت العديد من الدراسات العلمية فوائد الضحك للصحة العقلية والجسدية لدرجة يمكنك عدّ الضحك شكلاً جديداً من أشكال اللياقة البدنية. أظهرت الأبحاث أنّ الضحك يومياً له فوائد صحّية هائلة ويمكن أن يساعدك على العيش لفترة أطول، خاصة أنه يسهم بالتخلي عن السلبية ومشاعر الاكتئاب.

لا يساعد الضحك فقط في جعل الحياة أكثر متعة، ولكن يسهّل علينا مواجهة تحدياتنا والتغلّب على أوقات الشدائد، كلما ضحكنا أكثر، قلّت معاناتنا وزادت قدرتنا على التحمّل، عندما نتعلّم كيفية التعامل مع الحياة وأنفسنا بجدية أقل، يمكننا أن نستخدم الفكاهة كمعالج قوي ضد الإجهاد والكرب ومجموعة واسعة من الأمراض.

يعرّف الضحك بأنه نوع تلقائي سريع من السلوك الإنساني، كما أن الضحك مجموعة من الإيماءات والأصوات تحدث في وقت واحد بفعل الدماغ.

ويقول الخبراء: إنّ للضحك فوائد صحّية كثيرة من أهمها:

1- الحد من مشاعر الخوف

الضحك هو وسيلة فعّالة للغاية وممتعة لمكافحة الخوف.عندما نضطر إلى الضحك في وجه ما يخيفنا، سنبتعد حتماً عن شعورنا بالخوف. يتلاشى خوفنا عندما نضحك، بالإضافة إلى ذلك، يساعدنا الضحك في رؤية العالم والأحداث من منظور مختلف. لذلك لا يهم الخوف الذي نواجهه، فعندما نستخدم الفكاهة، يمكننا أن نبدأ في النظر إلى مخاوفنا من مكان أكثر سعادة وإيجابية.

2- الشعور بالراحة

الضحك مريح! على غرار التمرين الرياضي، فإن فوائد الاسترخاء للضحك رائعة، كما يتحسّن تدفّق الاندورفين في الدم ووصوله إلى جميع أنحاء الجسم. هذا شيء عظيم للاسترخاء والحد من التوتر. لذلك، اضحكي في المرة القادمة التي تدركين فيها أنك تشعرين بالتوتر والإجهاد إلى أقصى الحدود.

3- تعزيز الجهاز المناعي

لا توجد وسيلة أكثر متعة لحماية صحتك من الضحك. أظهرت الأبحاث الطبية أنّ الضحك يزيد من قدرة الجهاز المناعي على مكافحة الفيروسات. من ناحية أخرى، يعتقد بعض العلماء أنّ الضحك يمكن أن يساعد في تسريع عملية الشفاء لأنه يبعث الكثير من الإيجابية. لذا، في المرة القادمة التي تعانين فيها من المرض، شاهدي فيلماً مضحكاً للتسريع عملية الشفاء!

4- تخفيف الألم

يمكن للمواد الكيميائية والهرمونات التي تجعلنا نشعر بالارتياح والتي يتم إطلاقها في أجسادنا عندما نضحك أن تفعل المعجزات لتخفيف أعراض الألم.يتم الآن استخدام الضحك في المستشفيات لتسريع عملية الشفاء من مجموعة من الأمراض.

5- الحدُّ من الإجهاد

يساعد الضحك في الحد من الإجهاد. سواء كنا نضحك مع الأصدقاء أو بمفردنا أو نشاهد فيلماً مضحكاً، يمكن للضحك أن يساعدنا في التخلّص من التوتر المزمن. في المرة القادمة التي تشعرين فيها بضغوط حياتك اليومية، خذي بعض الوقت للقيام بشيء يجعلك تضحكين.

هذا ولأن الضحك يساعد على تحسين الصحة النفسية، وهو ما ألهم العلماء لاستخدامه من أجل علاج الاكتئاب وأثبت فعالية كبيرة وفقاً لدراسة منشورة في مجلة “الأكاديمية الكورية للتمريض”.

وقد أجرى الباحثون الدراسة لفحص كيفية تأثير علاج الضحك على مستويات السيروتونين والاكتئاب لدى النساء في منتصف العمر.

ووجدت الدراسة أن تنشيط السيروتونين -وهو أحد أهم النواقل العصبية الكيميائية التي تستخدمها خلايا الدماغ للتواصل فيما بينها من خلال الضحك- قد ساعد النساء في تقليل الاكتئاب والسيطرة عليه.