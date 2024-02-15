الوحدة في ديربي العاصمة مع الجيش في الجولة الثانية من الدوري الممتاز

تشرين_ سامر اللمع:

تنطلق غداً الجمعة منافسات الجولة الثانية من إياب الدوري الممتاز لكرة القدم لفئة الرجال بستة لقاءات مهمة يغلب عليها طابع الديربي والنقاط المضاعفة.

لجنة المسابقات في اتحاد الكرة عدّلت موعد انطلاق صافرة البداية إلى الثالثة عصراً بدلاً من الساعة الثانية.

أهم اللقاءات

أهلي حلب في الحمدانية يواجه جاره الحرية، والجيش في ملعب الجلاء في العاصمة يقابل جاره الوحدة، والفتوة المتصدر يحل ضيفاً على حطين الوصيف في ملعب الباسل في اللاذقية، والكرامة المنتشي بفوز ثمين في الجولة السابقة يستقبل جبلة المتعثر في ملعب الباسل في حمص، والطليعة في ملعب السابع من نيسان في حلب يستضيف تشرين، والساحل يستقبل الوثبة في ملعب الصالة في طرطوس.

ديربي حلب

بغضّ النظر عن ترتيب الفريقين تبقى للقاءات الجيران ميزة ونكهة خاصة, فالحرية آخر الترتيب بـ7 نقاط الذي تحسنت نتائجه مع ابن النادي الكابتن محمد نصر الله، حيث نال 6 نقاط في آخر جولات الدوري، فالفوز على الكرامة في ختام مرحلة الذهاب منحه حافزاً معنوياً قوياً، وتبعه بالفوز على الساحل، وحسب تصريحات نصر الله فإن الفوز على الأهلي هو مفتاح البقاء بين الكبار.

بدوره أهلي حلب حلّ تاسعاً بـ16 نقطة حيث استطاع اقتناص 3 نقاط مهمة من ملعب البعث في جبلة بين جماهيره، لأننا نعلم أن فريق النوارس عنيد في أرضه وبين جماهيره.. فيا ترى لمن ستكون الغلبة للأخضر أم القلعة الحمراء بقيادة المدرب الخبير أحمد هواش؟

ديربي العاصمة

الجيش السابع بـ16 نقطة على موعد مع لقاء صعب مع جاره الوحدة العاشر بـ10 .

الجيش نال نقطة أمام تشرين في اللاذقية لكنها غير كافية للاقتراب من المنافسة، وأكد رئيس نادي الجيش زكريا قناة لـ«تشرين» أهمية لقاء الغد أمام الوحدة وكسب الرهان بالنقاط الثلاث، مع العلم أن الوحدة يريد الفوز للابتعاد من مراكز شبح الهبوط، ولاعبونا جاهزون للقاء بعيداً عن الإصابات والغيابات، فالوحدة لديه كوكبة من نجوم كرتنا وأرض الملعب هي من تحدد الفائز.

بدوره البرتقالي خسر الرهان أمام حطين الوصيف بهدف لاثنين، والتعويض لازم بعد جملة من التغييرات في الكادر الفني وفسخ عقد محترفه محمد أنس، فهل يستطيع كسب الرهان وإعادة الثقة لجماهيره في ملعب الجلاء، أم ستزداد الأمور سوءاً؟

قمة المتصدر والوصيف

حطين الوصيف بـ23 نقطة يستقبل الفتوة المتصدر بـ27 نقطة والذي مُني بأول خسارة له في الممتاز أمام الكرامة الأسبوع الفائت بهدف اللاعب إبراهيم العبدالله، ما حدا بمدربه أيمن الحكيم لتقديم استقالته، والإدارة بدورها وافقت عليها من دون الإفصاح عن اسم المدرب الجديد الذي يقود دفة الآزوري, لكن مساعد المدرب إسماعيل السهو سيتصدى لمهمة الغد .

حطين بقيادة عمار ياسين يطمح إلى الفوز وتقليص فارق النقاط إلى نقطة واحدة وهذا حق مشروع، لكنه سيصطدم برغبة حامل اللقب أزرق الدير بتعويض ما فاته وتوسيع فارق النقاط، وهي مباراة حاسمة لذا يجب أن يكون التركيز سمة أساسية للاعبين وطاقم التحكيم.. ذهاباً فاز الفتوة بهدف أحمد الاشقر.

لمواصلة المشوار

الكرامة الخامس بـ17 نقطة يريد مواصلة السير في الطريق الصحيح, وبالتأكيد النقاط الثلاث التي حققها أمام المتصدر ستعطيه حافزاً قوياً وممنوع إهدار النقاط، لأنه يعلم أن ضيفه جبلة الثالث 20 يسعى إلى التعويض, وسيخوض اللقاء من دون كادره الفني بقيادة عمار الشمالي الذي قدم استقالته عقب الخسارة الأسبوع الماضي أمام أهلي حلب، فهل نشاهد مفاجآت غداً؟.. ذهاباً سيطر التعامل الإيجابي على النتيجة.

الطليعة وتشرين في حلب

لعقوبة اتحادية على الطليعة سيخوض لقاء الغد أمام تشرين في ملعب السابع من نيسان في حلب بعد أن كان مقرراً في ملعب الحمدانية.

فراس قاشوش قدم استقالته، لكن صوره انتشرت مع الفريق في التمارين الأخيرة ما يعني أن الأمور أصبحت ضبابية بأن تُقدم استقالة والإدارة تقيل ومن ثم نشاهد المدرب نفسه يشرف على التمارين، هذا الأمر بحاجة لتوضيح من إدارة النادي الطلعاوي.

الطليعة سادساً بـ17 نقطة وتشرين رابعاً بـ19 نقطة، ما يعني أن النقاط الثلاث ستكون مضاعفة للفائز لأنه سيتقدم في الترتيب ويقترب أكثر من المنافسة.. ذهاباً فاز البحارة بهدف حسن أبو زينب.

للتعويض

الساحل صاحب المركز الحادي عشر وقبل الأخير بـ8 نقاط تعرض إلى خسائر متتالية منذ منتصف الذهاب وإلى الآن وكثرة المدربين أثرت سلباً في نتائجه, وكادره الفني مع علي بركات يدرك أهمية تحقيق النقاط الثلاث غداً لإحداث صدمة إسعافية للفريق قبل وقوع «الفأس بالرأس ».

بدوره الوثبة الثامن بـ16 نقطة سيخوض اللقاء بكادره الجديد مع رامي جبلاوي وهذا الاعتبار الأول له، فهل ينجح من خلاله في نقل الفريق إلى مركز متقدم؟.. ذهاباً سيطر التعامل السلبي على النتيجة.