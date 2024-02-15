أغنية “قصة وقت” جاءت مصادفة ليندا بيطار لـ”تشرين”: اتجهت نحو الحداثة في هذه الأغنية وصوَّرتها في باب شرقي

دمشق- حسيبة صالح:

كشفت المطربة ليندا بيطار أن المصادفة أوجدت أغنيتها الجديدة “قصة وقت”، من كلمات الكاتبة الشابة السورية لين محملجي التي ألقتها في دبي لتولد (قصة وقت)، من ألحان رولا القادري.

تضيف ليندا في حديثها لـ”تشرين”: اتجهت نحو الحداثة في هذه الأغنية، فكان الاستاذ بديع عيسى من قام بتوزيعها، وكانت الأرضيات “إليكتريك”، أما صولو الأوكرديون الوحيد مباشر من إبداع الأستاذ وسام الشاعر وهو من المبدعين والمتميزين في سورية.

عن حبها للشام تقول ليندا: اخترت تصوير (قصة وقت) في باب شرقي ملتقى كلّ شاب وصبية، وكل عاشق ومحب لجمال الشام وعراقتها، وكان التصوير مع المصور السوري يزيد السيد، خريج فنون جميلة، ودرس السينوغرافيا في المعهد العالي.

وبيّنت ليندا أنّ “قصة وقت” هي الأغنية الثالثة من ألبومها الجديد المكون من ٨ أغنيات من إنتاجها الخاص بمعدل كل شهرين أغنية، وأول أغنية من الألبوم كانت (عم أحلم) كلمات وألحان وتوزيع الأستاذ سمير كويفاتي، والأغنية الثانية(بريستيج) كلمات وألحان الأستاذ رواد زكور، و(قصة وقت) أغنية من كلمات ابن الفارض وألحان وتوزيع الأستاذ عدنان فتح الله وفي آخر العام سيكون حفل إطلاق الألبوم بالتعاون مع الكثير من المبدعين السوريين.

وتشير ليندا بيطار لـ”تشرين” إلى أنّ حفلة طلابها ستكون بدار الأسد للثقافة والفنون بدمشق بتاريخ ٥ آذار، وهم ١٢ طالباً بالغناء الشرقي في المعهد العالي للموسيقا، وهم مميزون وأنا حريصة على هذا الحفل كل سنة ليكتسبوا الخبرة وليتعرف الناس أكثر إلى الأصوات الجميلة التي تدخل المعهد العالي للموسيقا، ولتؤكد أنّ هذه البلد ولادة.

يذكر أن المطربة ليندا غنّت للشام لحلب للعاشقين،غنت الفراق والمسافرين تتقن الفن وتقدمه برقي وحب وإحساس مرهف، وبدأت الغناء في سن الخامسة وغنت الموشحات في حمص بقيادة الموسيقي مرشد عنيني وهي في ١٥ من عمرها، ثم مع كورال غنائي بقيادة الأب سمير حداد الذي أسمع صوتها لأساتذة المعهد العالي للموسيقا لتنتسب للمعهد وهي اليوم أستاذة الغناء الشرقي فيه.

شاركت في العديد من المهرجانات في الوطن العربي وأوروبا، وكانت مغنية كورال في البوم السيدة فيروز (أيه في أمل)، وشاركت مع الأستاذ زياد الرحباني في حفلاته التي أقيمت في دمشق.