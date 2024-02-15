السرقات المتكررة تنهك معهد التنمية الذهنية والشلل الدماغي في السويداء 

السويداء – طلال الكفيري:

لا يزال معهد التنمية الذهنية والشلل الدماغي في السويداء عرضة للسرقات المتكررة، التي كان آخرها مساء أمس، ما أفقده الكثير من تجهيزاته الضرورية، التي أصبحت تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة لتأهيلها مجدداً.

وفي هذا السياق، أوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في السويداء المهندس سامر بحصاص لـ” تشرين”، أنّ المشروع المنتهية أعماله قد تعرّض للسرقة أكثر من 12 مرة، من جراء خلوه من الحراسة، ما دفع لجنة الاستلام النهائي إلى رفض استلام المبنى، ولاسيما أنّ قيمة المسروقات تقدر بنحو 600 مليون ليرة ، وفي هذه الحالة من غير الممكن استلامه، ما حرم عشرات المعوقين، ليس في السويداء فحسب بل في المنطقة الجنوبية لكونه مخصصاً لكامل المنطقة، الاستفادة من الخدمات المنوطة بالمعهد إزاء المعوقين، إذ يستوعب المعهد في حال استثماره 300 معوق مع إقامة داخلية، وأيضاً احتواؤه على 36 قاعة تدريسية، مضافاً إليها 20 غرفة منامة.

ولفت بحصاص إلى أنّ تكلفة المشروع المالية وصلت إلى 1.5 مليار ليرة. منوهاً بأن الهدف من المشروع توفير التربية الخاصة للمعوقين ذهنياً بما يساعد على تكيفهم وإعادة اندماجهم بالمجتمع وتدريب أسر الأطفال منهم على أساليب التعامل مع أبنائهم وإدارة شؤونهم.

يشار إلى أنّ المساحة الطابقية للمشروع تبلغ 6200 متر مربع.