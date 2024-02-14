استشهاد عدد من الفلسطينيين بقصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على غزة.. وارتفاع عدد الشهداء إلى 28576 شهيداً و68291 جريحاً

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين جلهم أطفال ونساء فجر اليوم من جراء غارات عنيفة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي وقصف مدفعي طال مناطق متفرقة من قطاع غزة المنكوب الذي يتعرض لعدوان متواصل لليوم الـ131.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف سيارة في شارع الجلاء شمال مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 6 فلسطينيين، إضافة إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة 10 آخرين برصاص قناصة الاحتلال داخل مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

كما قصف طيران الاحتلال ومدفعيته دير البلح والنصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين جلهم أطفال ونساء، إضافة إلى قصف منطقة القرارة شمال شرق خان يونس جنوب القطاع، تزامناً مع إطلاق نار كثيف شرق المغازي.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 133 شهيداً، إضافة إلى 162 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول إلى 28473 شهيداً و68146 جريحاً، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

في هذه الأثناء ارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على غزة المنكوب إلى 28576 شهيداً و68291 جريحاً.. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم: إن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية 11 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 103 شهداء و145 جريحاً ليرتفع بذلك عدد ضحايا العدوان المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي على القطاع إلى 28576 شهيداً و68291 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات من جراء منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.