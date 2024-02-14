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«تحدّي» على الفضائية السورية في رمضان

تشرين:
يتم التحضير في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وعلى أوسع نطاق، لبرنامج مسابقات منوع يحمل عنوان (تحدِّي) ، يعيدنا الى زمن المعلومة الجميلة والمسابقة اللطيفة، وفي تصريح لمدير القناة السورية محمد زهرة  قال بأن العمل يستضيف في كل حلقة  طلاب الجامعات  وكوادر تعليمية و مهنية واجتماعية، بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية، عبر تحديّات ثقافية وترفيهية متنوعة، يحصل من خلالها الفائزون على جوائز مالية وعينية يقدمها رعاة من شركات ومؤسسات وطنية وجامعات خاصة.
كذلك يستضيف البرنامج في كل حلقة شخصية معروفة كان لها دور  إنساني أو فني أو رياضي مؤثر في مجتمعها ورفعت اسم سورية في المحافل الدولية حيث يتم تكريمها بدرع البرنامج .
وأضاف زهرة بأن التصوير  سيتم في استديوهات الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون خلال أيام وسيتم عرضه يومياً خلال شهر رمضان المبارك عبر شاشة القناة السورية تلفزيونياً ويتم العمل على التعاون ببثه مع إذاعات مختلفة، والعمل سيكون بإشراف مباشر من  المدير العام للهيئة الأستاذ حبيب سلمان وتنفيذ كادر إداري وفني متميز ، وإعداد فريق ثقافي متكامل و من تقديم الإعلامي محمد النعسان وإخراج هيام إبراهيم.

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