«الشعلة» يستعدّ في العاصمة للمرحلة الثانية وكأس الجمهورية

تشرين- هيثم علي:

انطلق بالأمس المعسكر الإعدادي لفريق الشعلة، وذلك في العاصمة دمشق حيث سيمتد هذا المعسكر حتى تاريخ 21 شباط الحالي تأهباً لبدء انطلاق منافسات الدوري بمرحلته الثانية المؤهلة للدوري الممتاز ولقاء نادي الوثبة بكأس الجمهورية.

فريق رجال الشعلة انفرد بصدارة فرق مجموعته.

وكان لاعبو الشعلة انخرطوا في التدريبات بعد انتهاء مرحلتي الذهاب والإياب بالدوري وعودتهم من الاستراحة التي منحهم إياها الكادر التدريبي.

ويخضع الفريق وفق المدرب أنور عبد القادر إلى تدريبات يومية مكثفة بمعدل وجبتين تدريبيتين يومياً، لرفع درجة جاهزية اللاعبين، وإقامة مباريات ودية للمنافسة للتأهل إلى الدوري الممتاز وفق خطة ورؤية مدروسة بدقة وعناية.

ويتطلع الجهاز الفني للنادي بقيادة الكابتن أنور عبد القادر ومشرف اللعبة الكابتن وليد أبو السل لتحقيق أكبر استفادة من المعسكر من أجل تجهيز لاعبيه في المرحلة الثانية.

المعسكر التدريبي والمباريات الودية للنادي جاءت نتيجة متابعة ودعم من الدكتور مازن حميدي رئيس نادي الشعلة الفخري وإدارة النادي حيث تكفل الحميدي بتكاليف المعسكر.

الكابتن أنور عبد القادر أكد لـ«تشرين» أن معسكر العاصمة مهم جداً للفريق في هذه الفترة، وهذا بدوره سينعكس إيجاباً على تطور أداء ومستوى اللاعبين ككل، لذلك أتمنى أن يستفيد اللاعبون من هذه الفرصة، ويكونوا جاهزين للمرحلة الثانية من الدوري التي تأهلنا إليها بجدارة ومن دون أي خسارة خلال مرحلتي الذهاب والإياب.