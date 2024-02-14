منافسات قوية في ختام بطولة زهرة الجولان الثانية

طرطوس – أحمد بلال:

تصدر لاعب الشطرنج محمد حمادة ذو الـ 14 ربيعاً المركز الأول في بطولة زهرة الجولان الثانية والتي أقامتها اللجنة الفنية للشطرنج في طرطوس وبالتعاون مع اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي العام في المحافظة.

حيث أكد اللاعب حمادة والحاصل على مجموع 6 نقاط من أصل 7 ممكنة أنها ليست المشاركة الأولى له, فقد شارك في بطولات سابقة وحقق من خلالها نتائج جيدة.

ولفت أيضاً إلى أن ممارسة هذه الرياضة تعد جزءاً أساسياً في حياته اليومية والتي يرغب من خلالها بتحقيق مركز متقدم داخلياً وخارجياً.

وبلغ عدد المشاركين في البطولة 50 لاعباً ولاعبة كما أكد رئيس اللجنة الفنية للشطرنج بطرطوس سامر نجوم.

و أضاف نجوم: لا توجد قيود أو شروط على مشاركة أي لاعب أو لاعبة فوق سن 20 عاماً في البطولة المذكورة ولكن يشترط في الفئات العمرية تحت سن 20 عاماً أن يحصل اللاعب على بطولة سواء على مستوى الجمهورية أو على مستوى المحافظة ليتسنى له المشاركة بها.