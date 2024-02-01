(قلب الدمية).. ينال جائزة أفضل نصٍّ في الجزائر

تشرين- ميسون شباني:

بمشاركةٍ عربية ودولية، حصل العرض مونو- دمى (قلب الدمية) على جائزة أفضل نص في المهرجان الدولي لـ”المونودرام النسوي” المُقام في الجمهورية الجزائرية..

يُشار إلى أن العمل من تأليف وإخراج حسين علي هارف، وتمثيل: إيمان عمر.. فيما السينوغرافيا لعباس قاسم وعلي جواد الركابي

و(قلب الدمية)؛ هو نتيجة اتفاق مشترك بين نقابتي الفنانين السوريين والعراقيين وكان عُرض كمسرحية (قلب الدمية) أمام جماهير مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما في نسخته الجديدة 2023 على مسرح جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرحية.

ويعدّ العرض هو الأول من نوعه في هذا المجال لكونه مزج بين مسرح الدمى ومسرح المونودراما في عرضٍ تجريبي على العمل الذي تحركت خلاله الدمية كامل مدة العرض 40 دقيقة.

ويبدأ العرض بفيلم قصير حيث يظهر أولاً صانع دمى عبر بروجكتر وهو ينهي عرضه المعتاد، ثم يلقي بالدمية على الأرض وبعد ذلك يمضي العرض ما بين اللحن والكلمات والحركة والتساؤلات والضحكة المختنقة الحزينة للدمية (إيمان) وفق إطار فني مونودرامي.

“قلب الدمية” عرض مسرحي يلغي الحدود الصارمة بين عالمي الإنسان والجماد، ليخلق عالماً يجسد المشاعر الإنسانية بما تشكله من تفاصيل عميقة، سرعان ما تهزم أمام شرور الناس، فتصاب بخيبات أمل وانكسارات وجدانية تضعها على حافة الفجيعة.