مواجهة صعبة لأهلي حلب أمام غورغان الإيراني في بطولة وصل لكرة السلة

تشرين- حاتم شحادة:

يستضيف فريق أهلي حلب نظيره فريق غورغان الإيراني تمام السابعة مساء اليوم في صالة الحمدانية ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة وصل لأندية غرب آسيا بكرة السلة.

ويتطلع الأهلي لتعويض خسارته القاسية في الذهاب بفارق 51 نقطة 121-70 إلّا أن المواجهة لن تكون بالسهلة أمام الفريق الايراني متصدر المجموعة برصيد أربع انتصارات والتي كان آخرها على الحكمة اللبناني في الجولة الماضية بنتيجة 81-69.

وكان الأهلي قطع خطوة مهمة للتأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه على النفط العراقي خارج أرضه في الجولة الماضية وتنتظره مواجهة صعبة في آخر الجولات أمام الحكمة اللبناني في بيروت.

ويمر أهلي حلب بمرحلة من عدم الاستقرار في النتائج والمستوى اذ تعرض للخسارة أمام الكرامة في المرحلة الماضية من الدوري.

وينص نظام البطولة على تأهل المتصدر من كل مجموعة إلى نصف نهائي التصفيات، في حين يتأهل صاحبا المركزين الثاني والثالث للدور ربع النهائي ويودع البطولة متذيل المجموعة.