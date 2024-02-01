17 منشأة صناعية وحرفية بدأت الإنتاج في اللاذقية بقيمة تتجاوز 9 مليارات

اللاذقية- يوسف علي:

بيّن مدير صناعة اللاذقية المهندس باسل أحمد لـ”تشرين”، أن 17 منشأة صناعية وحرفية، بدأت بالإنتاج برأسمال إجمالي مع قيمة الآلات ما يزيد على 9.6 مليارات ليرة، وتؤمن 79 فرصة عمل، مشيراً إلى أنه يغلب على طبيعة هذه المنشآت، مراكز فرز وتوضيب الفواكه والخضار، معامل عصر الزيتون وغيرها.

كما أكد أحمد أنّ المديرية منحت رخصة لإقامة 40 منشأة صناعية وحرفية جديدة برأسمال إجمالي مع قيمة الآلات بـ 14.3 مليار ليرة، تؤمن 109 فرص عمل، وأضاف: كما يتم إقامة وتأسيس منشأة لطحن القمح في جبلة على قانون الاستثمار رقم 18 ذات إنتاج كبير، تؤمن مئات فرص العمل، يمكن أن تبدأ العمل والإنتاج خلال بضعة أشهر، وأيضاً تتم إقامة وتأسيس منشأة كبيرة لغزل الخيوط، تؤمن مئات فرص العمل.

وفي السياق ذاته أوضح أحمد بأن مديرية الصناعة تسعى لتيسير وتقديم التسهيلات للصناعيين في الحصول على الرخصة والسجل الصناعي وفي مجال تأمين حوالى 25%من المواد الأولية اللازمة للإنتاج وغيرها من التسهيلات الإدارية.