الشعلة ونصيب على بعد خطوة من الممتاز

درعا- هيثم العلي:

يعيش الشارع الرياضي في محافظة درعا وبلدة نصيب بمختلف أطيافه حالة من الفرح والسعادة بتأهل نادي نصيب وشقيقه نادي الشعلة للدور الثاني المؤهل للدوري الممتاز بدوري الدرجة الأولى بكرة القدم للشباب الفرحة جاءت عقب فوز نصيب على الضمير في مباراته الأخيرة وحسم بطاقة التأهل للدور الثاني.

سجلنا العديد من الآراء باللقاءات حول التأهل للدور الثاني حيث أصبح نصيب الأكثر قرباً من دوري الأقوياء والبداية كانت بتصريح رئيس الاتحاد الرياضي بدرعا جهاد المصري حيث قال:

مباريات نصيب كانت مصيرية بسبب المنافسة بالمجموعة لكن الفريق كان على قدر المسؤولية ووفق باجتيازها ليؤكد للجميع أنّ نصيب مكانه بين الأقوياء، والمباريات القادمة للنادي لن تكون إلّا نهائي وإن شاء الله تتوج مسيرة النادي والتأهل للدوري الممتاز .

بدوره الكابتن” وليد أبو السل” نجم منتخبا الوطني السابق قال: كان نادي نصيب الأفضل دائماً حيث يمتلك لاعبين متميزين ولهم مستقبل مهمٌّ بقادمات الأيام.

فالفوز كان له طعمٌ آخر بجميع لقاءات الفريق الذي لم يخسر طوال فترة الإياب، جماهير نصيب الوفية والمؤمنة بقدرات لاعبيها كان لها دورٌ بتقديم هذه النتائج ونتمنى أن يتوج هذا التعب بالتأهل للممتاز..

من جهته محمد البرماوي رئيس اللجنة الفنية للرياضة للجميع:

نادي نصيب يعدّ اليوم من أفضل أندية المحافظة لديه قدرات ومواهب.. فريق لديه الكثير ليقدمه وهو باعتقادي مكانه الطبيعي الدور الثاني والتأهل للدوري الممتاز اليوم يقدم أداء مقنعاً ومميزاً.

أبارك لإدارة النادي والداعمين والجمهور التأهل، وأتمنى من لاعبيه مواصلة عروضهم القوية ونبارك لنادي الشعلة أيضاً تأهله للدور الثاني المؤهل للدوري الممتاز.

في الطرف المقابل مدرب الفريق مؤيد الشريف توجه بالشكر إلى لاعبي وجماهير وداعمي فريقه وقال: لعبنا دوماً للفوز وفريقنا يستحق التأهل لكونه الأفضل، على مدار الدوري ككل لم نتعرض للخسارة خلال مرحلة الإياب ظلمنا في مباريات، أشكر الجماهير التي ساندت فريقنا دوماً والشكر لإدارة النادي وداعي النادي.

وفي الختام سليمان اللباد رئيس نادي الصنمين قال: نادي نصيب كان الأفضل دوماً استحق الفوز بجميع اللقاءات وقدم أداء كبيراً فهو يملك كادراً تدريبياً مهماً وإدارة متعاونة وداعمين لم يبخلوا بتقديم الدعم مبارك لنصيب والشعلة التأهل للدور الثاني.