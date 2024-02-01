رغم الوعود بإصلاحها.. بئر «السالمية» مازالت خارج الاستثمار المائي

السويداء- طلال الكفيري:

لايزال أهالي قرية السالمية الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة السويداء، ينتظرون من مؤسسة مياه السويداء تنفيذ توجيهات محافظ السويداء، المؤكدة على إصلاح البئر الارتوازية الوحيدة لديهم خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً!

ويشير أهالي القرية لـ”تشرين” إلى أنه بالرغم من مضي المهلة التي أعطاها المحافظ لمعنيي مؤسسة المياه، إلّا أنّ البئر مازالت خارج دائرة الاستثمار المائي، لعدم إصلاحها لتاريخه، علماً أنه خرج من الاستثمار بعد مضي ثلاثة أيام على إصلاحه منذ نحو ثلاثة أشهر، ما ولّد أزمة مياه كبيرة عند الأهالي، ولتفاديها اضطروا إلى شراء المياه عن طريق الصهاريج التي أنهكتهم تكاليفها، وخاصة أن أصحابها يتقاضون 100 ألف ليرة على النقلة.

ويتساءل الأهالي: لماذا لم تقم مؤسسة مياه السويداء بإصلاح هذه البئر لتاريخه، علماً أنه سبق لهم أن تلقّوا وعوداً حينها بإصلاحها خلال أسبوع من تعطّلها؟ ولكن على ما يبدو أن هذه الوعود أذرتها الرياح.

وفي هذا السياق، أشار رئيس وحدة مياه شهبا المهندس نبيل نوفل لـ”تشرين” إلى أن البئر خرجت من الاستثمار من جراء تعطل مضختها الغاطسة، ولم تعرف أسباب تعطلها لتاريخه، منوهاً بأنه سيتم تركيب مضخة بديلة في حال تأمينها، ولاسيما أن العديد من القرى تعاني المشكلة نفسها، وحالياً يتم إرواء الأهالي من بئر الحقف.