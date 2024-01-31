ما خطورة تناول البطاطا والوجبات السريعة غير الطازجة؟

تشرين:

إن تسخين البطاطا المقلية والمأكولات السريعة تسبب بظهور مواد ضارة إضافية فيها، وتشير خبيرة التغذية الروسية الدكتورة أولغا لوشبنكوفا إلى أن الهامبرغر والشاورما وغيرهما من المأكولات التي تصنف ضمن المأكولات السريعة، لا تفيد الصحة بشيء حتى عند تناولها فور تحضيرها، فكيف إذا كانت غير طازجة، بالطبع سوف تزداد خطورتها على الصحة، لأنها خلال الليل سوف تتحلل وتفقد الفيتامينات والمواد المعدنية.

وتقول الخبيرة: لا تحتوي المأكولات السريعة غير الطازجة على الفيتامينات، لأنها في الأساس قليلة أو معدومة، فكيف إذا كانت غير طازجة، لأن ما كان موجوداً قد تحلل، أي إن الإنسان يحصل منها فقط على سعرات حرارية وبروتين ودهون وكربوهيدرات فقط، مضيفةَ: عند تسخين هذه المـأكولات البروتينية تتغير بنيتها ويصعب على الجسم امتصاصها، وبالنسبة للبطاطا المقلية بحد ذاتها خطرة، فكيف عند تسخينها لأنه عند قلي المواد النشوية بكمية كبيرة من الزيت تتكون إضافة إلى الزيوت المتحولة مركبات الأكريلاميد المسرطنة الخطرة، وعند عدم وضع هذه المأكولات في الثلاجة وفي اليوم التالي يتم تناولها باردة من دون تسخين فقد يصاب الشخص بعدوى بكتيرية.

وأشارت خبيرة التغذية إلى أننا يجب أن نعرف كم من الوقت كانت المأكولات السريعة خارج الثلاجة، لأنهم يقولون: إن تقنية إعداد هذه المأكولات «تقتل» كل شيء، ولكن خطر التلوث البكتيري لا يزال قائماً حيث يحتوي الهامبرغر على لحم وخبز وخس، ولا نعلم إن كان قد غسل جيداً أم لا، وكقاعدة تحتوي الصلصة على السكر والنشاء، وهذه أرضية خصبة لتكاثر البكتيريا، وإذا كان النظام الغذائي للشخص صحياً ومتنوعاً فيمكنه أحياناً تناول المأكولات السريعة، لكن إذا كان النظام الغذائي متوازناً ويوفر للجسم البروتينات والدهون والكربوهيدرات والفيتامينات والعناصر المعدنية، فلا مانع من تناول وجبة مأكولات سريعة، ولكن أن يتناول الشخص هذه المأكولات بصورة دائمة فهذا أمر سىيء جداً.