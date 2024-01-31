المدرب الإيراني يقر بأن مبارة اليوم هي الأصعب.. هل ينجح منتخبنا في كسر عقدة إيران؟

تشرين – إبراهيم النمر:

يخوض اليوم منتخبنا الوطني للرجال بكرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة وعلى أرضية استاد عبدالله بن خليفة إحدى قمم دور الـ16 في كأس آسيا مع المنتخب الإيراني في السابعة مساءً.

نسور قاسيون في مواجهة إيران لقاء يسعى من خلاله منتخبنا لكسر عقدة منتخب إيران مثلما كسر عقدة التأهل للأدوار الإقصائية.

المنتخب الإيراني الذي تأهل كمتصدر لمجموعته الثالثة يعلم أنه أمام مهمة ليست سهلة أمام كتيبة كوبر المنظمة والتي ظهرت في هذه النسخة بأداء وشكل مغاير عن المشاركات السابقة.

منتخبنا فشل في تحقيق أي نتيجة إيجابية أمام إيران في المواجهات الست الأخيرة، يدخل هذه المواجهة وعينه على تحقيق انتصار يقصي به أحد أبرز المرشحين لنيل لقب هذه النسخة.

خبرة ودهاء الإيرانيين أمام روح وعزيمة نسور قاسيون فلمن ستكون الغلبة ومن سيخطف بطاقة العبور لدور ربع نهائي هذه البطولة؟.

أرشيف

التقى المنتخبان في ٣٠ مبارة بجميع المسابقات منذ اللقاء الأول الذي جمع المنتخبين يوم ٨-٥-١٩٧٣.

فاز المنتخب الإيراني في ١٧ مباراة مقابل انتصار وحيد لمنتخبنا، وتعادلا في ١٢ مباراة.

والانتصار الوحيد الذي حققه المنتخب السوري كان يوم ١٥-٥-١٩٧٣ في ملعب آزادي بالعاصمة الإيرانية طهران وفاز المنتخب السوري حينها بهدف نظيف ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم ١٩٧٤.

هذا وقد التقى المنتخبان مرة واحدة في كأس آسيا وكان ذلك اللقاء بدور المجموعات في نسخة عام ١٩٨٠ وانتهى حينها بالتعادل ٠-٠.

التصنيف الدولي لإيران ٢١، والتصنيف الدولي لسورية ٩١.

ماذا قالوا؟

هيكتور كوبر مدرب منتخبنا قال: نعرف أننا سنواجه منتخباً قوياً ونعمل على التركيز وأول شي سنعمل عليه عدم استقبال هدف؛ ولدينا طريقة نحاول العمل عليها وأنا فخور بلاعبيني لهذه اللحظة.

وأضاف: لم يحالفني الحظ في عدد كبير من النهائيات لربما لسوء الحظ أو بعض الأخطاء لكن دائماً أقاتل لأسعد من أعمل معهم.

وختم كوبر: الآن أسعى بكل جهدي لإسعاد الشعب السوري الذي لديه معاناه كبيرة.

من جهته مدرب إيران أمير قلعة أكد أنه يعرف أسلوب مدرب سورية هيكتور كوبر وعلينا إبراز جودتنا الهجومية أمامهم، حيث مباراة سورية ستكون من أصعب المواجهات، وستتطلب تركيزاً كبيراً.

أما لاعب منتخبنا إبراهيم هيسار فقال: نعرف صعوبة مواجهة إيران وسنقدم أفضل ما لدينا لتحقيق التأهل حيث التأهل إلى الدور الثاني أمر جيد وطموحنا رفع علم سورية والتقدم في أدوار البطولة لنصنع مجداً جديداً لبلدنا.